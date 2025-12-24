Синоптики предупреждают об опасности на море.

На сегодня, 24 декабря, в Одесской области объявили повышенный уровень опасности. Об этом сообщает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

По данным синоптиков, вдоль побережья ожидаются порывы ветра до 12-17 м/с, будет наблюдаться значительное волнение моря.

Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

По прогнозу, в Одесской области сегодня будет облачно с прояснениями. Местами пройдут небольшие осадки. Днем термометры покажут +1°...+6°. На автодорогах области видимость хорошая.

В Одессе 24 декабря также будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 9-14 м/с. Днем воздух прогреется до +4°...+6°.

Погода в Одессе - прогноз на ближайшие дни

В связи с развитием обширного Скандинавского антициклона под названием "Нелла", в ближайшие дни в Одесской области и вдоль морского побережья ожидается похолодание.

Местами местами пройдут небольшие осадки смешанной фазы. Ветер преимущественно северо-восточной четверти, временами порывистый. В ночные и утренние часы возможны туманы.

Температурный фон будет иметь тенденцию к снижению. Накануне выходных ночью будет -2°...-4°, а днем - не выше +2°. Температура морской воды составит 6-7°. Ожидается значительное волнение моря из-за ветра.

