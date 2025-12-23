В среду, 24 декабря, в Украину придет морозы. Минусовая температура во многих областях ожидается не только ночью, но и в течение дня. Только на юге страны и в Закарпатской области сохранится небольшой "плюс". Туч станет меньше, даже вероятны солнечные прояснения, а снег вероятен только на Прикарпатье. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью -10°, днем -4°.
- Во Львове в среду будет облачно с прояснениями. Ночью -6°, днем -2°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.
- В Ривне завтра облачно с прояснениями, ночью -8°, днем -2°.
- В Тернополе 24 декабря ночью будет -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Хмельницком в течение дня будет облачно с прояснениями, ночью -6°, днем -2°.
- В Ивано-Франковске будет облачно, ночью -5°, днем -2°, снег.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Черновцах в среду - облачно, ночью -5°, днем -2°, снег.
- В Виннице завтра будет -6°...-2°, облачно с прояснениями.
- В Житомире в среду ночью будет -8°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Чернигове столбики термометров покажут -10°...-2°, облачно с прояснениями.
- В Черкассах сегодняа будет ночью -6°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -8°...-2°.
- В Одессе 24 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Херсоне в среду ночью будет -1°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +4°.
- В Запорожье температура ночью -3°, днем +4°, облачно с прояснениями.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет --11°, а днем -2°, облачно с прояснениями.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -10°, днем -2°.
- В Днепре температура ночью будет -6°, днем 0°, облачно с прояснениями.
- В Симферополе в среду будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.
- В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью -2°, днем -6°.
- В Северодонецке - ясно, температура ночью -2°, днем -6°.
24 декабря - какой праздник, приметы погода
24 декабря - канун Рождества, Сочельник. По приметам, если погода пасмурная и небо затянуто облаками, то весна будет ветреной и дождливой.