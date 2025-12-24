Сейчас на промышленном объекте бушует пожар. А в Москве отчитались о трех сбитых дронах.

В ночь на 24 декабря в Тульской области прогремели взрывы. В городе Ефремов в районе завода синтетических полимеров начался пожар.

Как сообщают российские паблики со ссылкой на местных, взрывы начались около 03:20 ночи. Их по меньшей мере было 10.

На опубликованных в соцсетях видео видно пожар в районе промышленной зоны города.

При этом губернатор Тульщины Дмитрий Миляев сообщил, что за ночь сбили 12 украинских беспилотников. В Туле, по его словам, обломки дрона повредили частное домовладение.

Также он подтвердил, что на территории одного из предприятий в Тульской области произошло возгорание. Спутники NASA FIRMS также фиксируют пожар на территории предприятия.

"Ефремовский завод синтетического каучука" является одним из первых в РФ производителей синтетического каучука и высокомолекулярного полиизобутилена.

Кроме этого, дроны также долетели и до Москвы. Тамошний мэр Сергей Собянин сообщил, что число сбитых под городом беспилотников выросло до трех.

Представитель Росавиации тем временем сообщил, что аэропорт "Внуково" ввел ограничения - принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами".

Удары по РФ

17 декабря дроны атаковали НПЗ и авиабазу на территории России. Также беспилотники также наведались в Энгельс, где расположена база стратегической авиации, которая уже неоднократно подвергалась украинским ударам.

А 19 декабря СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море. В результате удара, танкер получил критические повреждения и не может больше использоваться по назначению.

