Наша планета все еще находится под влиянием быстрого потока солнечного ветра.

В последние дни на Земле наблюдалась магнитная буря, однако на рождественские праздники она должна успокоиться. Об этом сообщает Британская геологическая служба.

Ученые говорят, что наша планета по-прежнему находится под влиянием высокоскоростного потока солнечного ветра, который исходит из большой корональной дыры.

Ожидается, что в течение 24 и 25 декабря влияние этого потока ослабнет, что приведет к спокойным или активным условиям, однако магнитной бури уже не ожидается.

Видео дня

Магнитные бури - что важно знать

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, которые возникают из-за активности Солнца. Их причиной становятся солнечные вспышки и корональные выбросы массы – потоки заряженных частиц, выбрасываемые в космическое пространство. Когда такие частицы достигают Земли и взаимодействуют с ее магнитосферой, происходят магнитные бури.

Сила магнитных бурь измеряется с помощью специальных индексов. Самый распространённый – Kp-индекс, который показывает уровень возмущений по шкале от 0 до 9. Значения от 5 и выше считаются магнитной бурей. 24 декабря этот индекс ожидается не выше 4.

Вас также могут заинтересовать новости: