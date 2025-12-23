Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру.

Россия во время ночной комбинированной атаки 23 декабря нанесла удары по производственным объектам "Укрнафты". Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Сергей Корецкий в Facebook.

"Россия продолжает целенаправленные атаки на нефтегазовую инфраструктуру. Во время ночной комбинированной атаки враг нанес удары по производственным объектам "Укрнафты", - отметил Корецкий.

По его словам, обошлось без пострадавших. Однако есть разрушения, работа приостановлена, продолжаются неотложные работы.

Видео дня

"Специалисты Группа "Нафтогаз" работают в усиленном режиме. Продолжается восстановление инфраструктуры после российских атак", - добавил Корецкий.

Ситуация в энергосистеме - главные новости

23 декабря Россия в очередной раз атаковала энергосистему Украины. По словам президента Владимира Зеленского, во время сегодняшнего обстрела энергетики враг запустил по Украине более 650 дронов и десятки ракет.

Из-за вражеской атаки в ряде областей и Киеве применены экстренные отключения. В Минэнерго тогда сообщили, что в результате вражеской атаки три области остались без электроснабжения.

Председатель Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко сообщил УНИАН, что ожидаемый с 1 января рост стоимости транспортировки газа не предусматривается для бытовых потребителей.

Вас также могут заинтересовать новости: