Microsoft предупредила пользователей об окончании поддержки Windows 10

Компания рекомендует перейти на свою новейшую ОС, но большинство людей продолжают полагаться на Windows 10 из-за ее стабильности и привычности.

Windows 10 вышла почти девять лет и в настоящий момент продолжает пользоваться статусом наиболее используемой "виндой". Ранее Microsoft уже объявила о прекращении выпуска новых обновлений и всячески подталкивает пользователей к переходу на Windows 11, но пока безрезультатно.

На днях Microsoft запустила новую страницу, которая намекает пользователям, что конец операционной системы Windows 10 близок, и им следует обновиться. В сообщении сказано, что поддержка Windows 10 прекратится уже через год – 14 октября 2025-го.

После этой даты компьютеры пользователей продолжат работу в нормальном режиме, но они больше не смогут рассчитывать на ежемесячные обновления безопасности и патчи, защищающие от новейших угроз. А еще они лишатся технической поддержкой со стороны Microsoft, поэтому софтверный гигант рекомендует перейти на новейшую ОС.

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При этом в компании отметили, что корпоративные клиенты смогут и дальше продолжать пользоваться "десяткой" даже после прекращения поддержки, но за дополнительную плату. Программа платных обновлений для Windows 10 будет работать до 2028 года.

Статистика показывает, что более 70% пользователей до сих пор используют Windows 10, тогда как новая ОС установлена всего на 25% устройствах. При этом в последние месяцы фиксируется откат от Windows 11 до Windows 10.

Аналитики считают, что спаду популярности Windows 11 способствует сама Microsoft: в последнее время компания активизировала агрессивный маркетинг по продвижению новой ОС, который сработал в обратную сторону. Вдобавок компания повысила системные требования Windows 11, тем самым сделав некоторые компьютеры "устаревшими".

Поскольку пользователи не желают обновляться до Windows 11, Microsoft даже перенесла выход Windows 12. Вместо нее этой осенью выйдет "самое крупное обновление в истории Windows 11" с множеством функций на базе ИИ.

Ранее стало известно, что почти на всех клавиатурах, в том числе ноутбучных, впервые за 30 лет появится новая клавиша. Она заменит "Windows" и будет открывать встроенного в Windows ИИ-помощника.

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