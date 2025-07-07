Мальчику исполнилось 10 лет.

Украинская певица Ирина Федишин, которая сейчас находится в Испании, поздравила своего младшего сына Олега с днем ​​рождения и показала подборку фото с ним. Мальчику исполнилось 10 лет.

"Ты наша большая радость и наш невероятный помощник. Благодарю Бога, что ты у нас есть, спасибо за твое доброе сердце, которое зажигает позитивом все вокруг. Ты вдохновляешь своим детским светом даже взрослых. Мечтаю, чтобы ты рос под мирным небом, в свободной, счастливой Украине", - подписала она фото с сыном в Instagram.

Певица добавила, что сын сейчас помогает ей в концертном туре в Испании и даже приготовил музыкальный сюрприз для ее поклонников.

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В комментариях подписчики не скупились на поздравления и делились впечатлениями от увиденных ярких фото: "Какие же вы хорошие, Ирина, вы принцесса", "Ну очень уж вежливый и хороший ребенок", "Какие солнечные фотки".

Как известно, со своим мужем, продюсером Виталием Човныком Федишин также воспитывает 14-летнего сына Юрия.

Напомним, недавно Ирину Федишин втянули в преступную схему с военными. Она заявила, что разоблачила мошенницу, которая пыталась нажиться от имени ее благотворительно фонда.

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