Децентрализованная сеть создается через Bluetooth прямо между смартфонами.

Джек Дорси, основатель Twitter и руководитель Block Inc, объявил о выпуске Bitchat – децентрализованного мессенджера, который работает даже без доступа к интернету. Об этом он рассказал в своем блоге Х.

Bitchat – первый на рынке мессенджер, который вместо интернета использует технологию Bluetooth Low Energy (BLE), образуя децентрализованную сеть, где каждый смартфон выполняет роль и сервера, и клиента. Передавать сообщения можно в радиусе до 30 метров.

Как сказано в анонсе, приложение гарантирует максимальную защищенность благодаря отсутствию регистрации и хранению зашифрованных сообщений только в памяти телефона.

Видео дня

По словам Дорси, цель Bitchat – дать людям больше цифровой свободы в эпоху блокировок и тотального контроля. Дело в том, что Bitchat невозможно заблокировать. Мессенджер можно использовать во время сбоев, протестов, катастроф и других ЧП.

Сейчас BitChat доступен в режиме бета-тестирования. Попробовать новинку можно на iOS через Testflight.

Напомним, несколько недель назад в интернете произошла крупнейшая утечка паролей в истории. Утечка охватывает 16 млрд учетных данных от Apple, Google, Telegram, соцсетей Цукерберга и других сервисов.

Как УНИАН уже писал, WhatsApp выпустил официальное приложение для iPad. Пользователи ждали этого больше 15 лет.

Вас также могут заинтересовать новости: