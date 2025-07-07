Курс гривни к евро установлен на уровне 49,03 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на вторник, 8 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,80 грн/долл., то есть гривня ослабла на 7 копеек, по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня, в свою очередь, усилила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 49,03 грн, то есть гривня укрепилась на 9 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,83/41,86 грн/долл., а евро - 49,08/49,11 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 7 июля подешевел на 3 копейки и составляет 41,92 гривни за доллар, а курс евро подешевел на 5 копеек и составляет 49,50 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,32 гривни, а евро - по курсу 48,50 гривни за единицу иностранной валюты.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,68 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,65 гривни. Курс наличного евро в обменниках составлял 49,58 грн/евро, а курс продажи - 49,40 грн/евро.

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро 7 июля составляла 108 796 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 540 220 грн.

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