Нужны субсидии и государственная поддержка: металлурги обеспокоены неопределенностью относительно CBAM

Европейские трейдеры и дистрибьюторы металлопродукции выразили обеспокоенность по поводу механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM): они просят усилить государственную поддержку и предусмотреть программы декарбонизации. Об этом шла речь на 75-й юбилейной конференции Eurometal, сообщает S&P Global.

Металлурги отмечают: пока отсутствует ясность относительно контрольных показателей выбросов, сквозных расходов и долгосрочной финансовой нагрузки на цепи поставок. К тому же, никто не может оценить маржу после окончательного внедрения CBAM, а это делает планирование чрезвычайно сложным.

Участники конференции отмечают: перерабатывающие предприятия, особенно в таких секторах, как автомобильный и производство бытовой техники, требуют фиксированных цен, но не хотят брать на себя потенциальную волатильность, связанную с CBAM. Несколько спикеров отметили также опасность срыва поставок в первом квартале 2026 года, когда ожидается полное проявление последствий влияния механизма, что заставит покупателей платить неожиданные надбавки.

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Чрезмерное регулирование и нерешительность подрывают доверие к способности Европы достичь своих климатических и торговых целей, отметили участники мероприятия. А малые и средние предприятия не могут самостоятельно справиться с неопределенностью, связанной с CBAM.

К тому же, хотя "зеленая" сталь имеет реальный потенциал для декарбонизации, спрос со стороны потребителей остается слабым из-за нечеткого восприятия ее ценности и отсутствия стимулов для переработки. Такими стимулами могут стать государственные субсидии или правила экологических закупок.

Ранее немецкое издание Tagesspiegel завило, что Еврокомиссия готова отсрочить СВАМ для Украины, но только если правительство направит официальный запрос, которого до сих пор нет. В то же время, президент Профессиональной ассоциации экологов Украины (PAEU) Людмила Цыганок отметила, что отсрочку экологической пошлины СВАМ должно инициировать высшее руководство Украины, ведь введение налога СВАМ пошлины может стать фатальным.