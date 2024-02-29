И, судя по всему, обойти ограничение не получится.

Этой осенью Microsoft выпустит большое обновление для Windows 11 с акцентом на ИИ. Тестовые сборки уже становятся доступными разработчикам, благодаря чему о некоторых грядущих изменениях можно узнать уже сейчас. Одним из таких станет ужесточение системных требований.

Как стало известно, последнюю сборку Windows 11 под номером 26058 нельзя установить на компьютеры с процессорами, которые не поддерживают SSE4.2, пишет TechSpot.

Технология SSE4. 2 (Streaming SIMD Extensions 4.2) – это набор инструкций, которые появились в процессорах Intel с микроархитектурой Nehalem в 2008 году и в процессорах AMD с Bulldozer в 2010 году. Они отвечают за ускорение работы XML-документов, а также вычисление контрольных сумм CRC32 при зашифрованной передаче файлов.

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Соответственно, лишатся возможности установки крупных обновлений с новыми функциями обладатели по-настоящему старых решений, которые, впрочем, все еще находятся в пользовании в огромном количестве (например, с чипсетами Intel LGA 775 и AMD Socket AM2/AM3).

Как известно, Microsoft преподнесла неприятный сюрприз владельцам старых компьютеров, указав наличие TPM 2.0 в требованиях Windows 11. Впрочем, пользователи довольно быстро научились обходить ограничения, однако в случае с новым апдейтом пока непонятно, получится ли найти решение.

Microsoft передумала выпускать Windows 12 в 2024 году

Последние слухи о скором релизе Windows 12 оказались ложными: Microsoft подтвердила, что не планирует выпускать новую операционку в 2024 году. Вместо нее компания выпустит обновление для Windows 11 под номером 24H2, которое станет самым крупным в истории ОС.

Помимо ИИ-функций, обновление принесет технологию апскейлинга Super Resolution (масштабирует изображение в видео и играх с минимальными потерями), улучшенный режим экономии заряда, а также переработанный интерфейс с "плавающей" панелью задач.

Официальный релиз Windows 11 24H2 для всех пользователей запланирован на осень 2024 года. Таким образом, Windows 12 выйдет в лучшем случае во второй половины 2025 года.

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