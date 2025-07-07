Украинцы теряют интерес к новостройкам: что происходит на рынке недвижимости

Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды квартиры.

В июне рынок недвижимости продемонстрировал смешанные тенденции. Спрос на первичное жилье снизился почти во всех регионах, вторичное продолжает дорожать, а рынок аренды стабильно растет с существенными региональными различиями. Об этом говорится в исследовании DIM.RIA.

Первичный рынок

Отмечается, что цены на первичном рынке в большинстве регионов демонстрируют стабильность. Цены в течение месяца колебались в пределах нескольких процентов. Киев удерживает лидерство по стоимости квадратного метра - 1 407 долларов за квадратный метр. Самые дешевые новостройки в прифронтовых регионах: Запорожской и Сумской областях.

При этом интерес к новостройкам снизился почти во всех регионах. Наибольшее падение зафиксировано в Черниговской (-29%), Житомирской (-27%) и Волынской (-25%) областях. Значительный рост спроса с достаточной выборкой данных для анализа наблюдается только в Закарпатской области (+19%).

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Вторичный рынок

Наибольший рост количества объявлений о продаже вторичного жилья в июне наблюдался в Сумской и Черниговской областях, а также в Киеве. В западных регионах страны в течение месяца зафиксировано падение предложения.

По данным маркетплейса, в течение июня стоимость вторичного жилья продолжает расти почти по всей Украине. Херсонская область демонстрирует самый быстрый рост цен (+ 8%), хотя остается самой дешевой.

При этом самое дорогое жилье в столице. Здесь стоимость однокомнатной квартиры в Киеве достигает 93,3 тыс. долларов. В разрезе районов - Печерский остается самым дорогим (более 140 тыс. долл.), а Деснянский - самым доступным (50 тыс. долл.).

Значительная вспышка спроса на вторичную недвижимость зафиксирована в Тернопольской (+35%), Сумской (+28%) и Ивано-Франковской (+13%) областях.

Рынок аренды

"В июне рынок аренды продолжает демонстрировать значительные различия между западными, центральными и прифронтовыми регионами. Больше всего новых объявлений появилось в Сумской (+79%) и Черниговской (+60%) областях. Однако по количественным показателям эти регионы имеют одни из самых низких предложений на рынке. Зато в Запорожской и Волынской областях в июне количество предложений уменьшилось на 22%. В Киеве падение составило 3% по сравнению с маем", - говорится в исследовании.

Отмечается, что Киев традиционно остается самым дорогим городом для аренды. В столице средняя стоимость аренды в июне составила 18,4 тыс. грн. В разрезе однокомнатных квартир длительное время самым дорогим районом был Печерский, однако в июне лидером стал Шевченковский район со средней стоимостью в 23,3 тыс. грн. Самым дешевым остается Деснянский район - 10,2 тыс. грн.

В большинстве регионов Украины цены на аренду колеблются в пределах нескольких процентов. Исключениями являются Полтавская, Запорожская, Николаевская (рост на 7%), Кировоградская (-27%), Закарпатская (-8%) области.

Согласно данным аналитического центра, в июне пользователи еще более активно искали недвижимость в аренду. Заинтересованность наблюдается абсолютно во всех областях Украины. Соотношение количества объявлений об аренде и количества отзывов на них в июне в Киеве составляет 1:7, а вот в большинстве областей эти показатели отличаются в разы: самый высокий дисбаланс в Черкасской - 1:52.

Рынок недвижимости - последние новости

Согласно исследованию исследования "OLX Недвижимость", города, которые расположены ближе к фронту, остаются лидерами по доступности цен на квартиры. Так, пятерку городов с самыми дешевыми однокомнатными квартирами составляли города: Херсон, Запорожье, Сумы, Николаев, Харьков.

Сообщалось, что средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Черновцах составляла 50,9 тысячи долларов. Таким образом, цена не изменилась за последние полгода.

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