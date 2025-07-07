Рассказываем, как узнать, какая карма рода по месяцу рождения и какие испытания уготованы человеку.

Считается, что человек приходит в этот мир не просто так, а с задачами, которые ему передаются через род, и которые предстоит решить - так называемая карма. Бывает родовая карма в целом, родовая карма по женской линии и даже карма по дате рождения. Харьковская ведьма и таролог Станислава Дашковская рассказала для УНИАН, как понять, какая карма заложена по месяцу рождения и что именно она может значить для вас.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Какая у вас карма по месяцу рождения

По словам Станиславы Дашковской, зная месяц рождения человека, можно узнать, какие таланты человек должен реализовать до 45-47 лет, что ему нужно проработать, развить в себе, чему необходимо научиться, чтобы не иметь плохих последствий. Рассчитать это можно по двум системам - Матрице судьбы и системе Алиции Хшановской, где дату рождения превращают в аркан Таро. Это все можно привязать к карме вот таким образом: если человек сам не будет делать необходимых шагов, Вселенная пойдет на радикальные меры.

"Иногда шаг вперед - это результат хорошего пинка сзади, - поясняет Станислава Дашковская, - например, девушка должна быть косметологом, а она упорно трудится в логистике пивной индустрии. В таком случае Вселенная начнет создавать для нее такие условия, в которых ее просто вышвырнут с ее работы и заставит пойти в сферу косметологии. То есть, если человек по-хорошему не будет воплощать в жизнь свои таланты, Вселенная сначала станет направлять его, показывать, куда двигаться дальше, и, если человек не начнет делать шаги в правильном направлении, то получит "леща".

Есть три типа трансформации, в картах таро они соответствуют таким картам:

"Смерть" - при этом типе трансформации судьба показывает нам, что что-то себя отжило, и мы должны принять решение избавиться от этого. Это очень показательно в личной жизни (брак) или сфере трудовой деятельности (работа).

Например, когда мы понимаем, что у нас абьюзивный партнер, или что на нашей работе не реализуются наши таланты, и мы не получаем ни удовольствия, ни желаемое количество денег. Если есть такие ситуации, Вселенная еще не вмешивается, она показывает, что что-то не твое, и с этим нужно распрощаться.

"Башня" - если на этапе "Смерти" мы все еще держимся за прошлое, боимся перемен, то судьба по "Башне" разносит все "под ноль".

Если же мы начинаем строить то же самое, что у нас было - к примеру, прощаем мужа-абьюзера, возвращаемся на старое место работы еще на худших условиях, то тогда приходит "Страшный суд".

"Страшный суд" - самая страшная трансформационная карта. Если человек тормозил в работе, то у него Вселенная будет забирать личную жизнь и здоровье. Если же человек тормозил в личных отношениях, - то заберет работу, здоровье и друзей.

То есть, жизнь будет "кричать" о том, что нужно остановиться, обернуться и посмотреть, где все пошло наперекосяк, чтобы исправить это.

Родовая карма у человека по месяцу рождения согласно арканам Таро:

1. Январь - аркан I, "Маг"

Январские люди пришли с задачей научиться брать ответственность за свою судьбу и не перекладывать решения на других. У них есть внутренняя сила, они одарены талантом, им присуще лидерство.

Судьбой им уготованы судьбой такие испытания:

гордыня;

манипуляции.

Ключом к раскрытию этих людей является умение научиться действовать, а не ждать, и использовать свои способности во благо.

2. Февраль - аркан II, "Верховная Жрица"

У тех, кто родился в феврале, карма такая: отработка родовых женских сценариев, обретение интуиции и душевной зрелости. У них есть дар - высокая чувствительность и мудрость.

Февральским людям уготованы такие испытания:

пассивность;

избегание ответственности.

Для того, чтобы раскрыться, таким людям необходимо доверять своей глубине, развивать интуицию и следовать зову сердца.

3. Март - аркан III, "Императрица"

У этих людей карма такая - задачи по созиданию, деторождению, развитию любви к себе и миру. Их дар – это плодородие, они имеют талант к гармонизации и изобилию. Испытанием мартовских людей является:

жертвенность;

потребность быть нужными.

Ключ к раскрытию таких людей - принятие своей женственности и творческой силы.

4. Апрель - аркан IV, "Император"

Карма этих людей заключается в отработке темы власти, контроля, силы рода (особенно отца). Их дар - сила воли, ответственность и защита.

Испытания для них такие:

жесткость;

упрямство;

диктат.

Ключ к раскрытию - уравновешенность между силой и гибкостью, служение через управление.

5. Май - аркан V, "Иерофант"

Карма заключается в миссии - передавать знания, быть наставником, исцелять. У майских людей есть дар учительства, эмпатии и духовной глубины.

Испытание для них:

подавление других;

догматизм.

Чтобы раскрыться, этим людям нужно быть примером, не навязывая свои взгляды, и жить в соответствии со своими ценностями.

6. Июнь - аркан VI, "Влюбленные"

Карма этих людей заключается в отработке отношений и выборов, темы любви, измен и кармических уз. У них есть дар глубины чувств, харизмы, умения любить.

Июньские люди могут столкнуться с такими испытаниями:

зависимость от партнера;

неуверенность.

Ключ к раскрытию этих людей является верность себе и осознанность во время выбора.

7. Июль - аркан VII, "Колесница"

Карма человека заключается в том, что он пришел, чтобы двигаться вперед, несмотря на страхи и прошлые ошибки. Июльские люди обладают таким даром - сильный характер, напористость.

Их испытания такие:

чрезмерная амбициозность;

бегство от эмоций.

Ключ к раскрытию таких людей - соединение контроля с интуицией, управление судьбой, а не пребывание в состоянии ее пленника.

8. Август - аркан VIII, "Справедливость"

Карма у этих людей такая – им может быть выставлен кармический счет, придется расплатиться за прошлые действия. Они имеют такой дар – стойкость, чувство справедливости.

Испытаниями для них являются:

критичность;

жесткость.

Ключ к раскрытию - не бояться быть честным с собой и другими, жить по совести.

9. Сентябрь - аркан IX, "Отшельник"

У сентябрьских людей карма - это духовный поиск и глубокая душевная работа. В их жизни часто есть одиночество. У этих людей есть такой дар - аналитический ум, мудрость.

Их испытания:

замкнутость;

отстраненность.

Чтобы таким людям раскрыться, им нужно не прятаться от мира и делиться своими знаниями.

10. Октябрь - аркан X, "Колесо Фортуны"

Карма этих людей такая: их судьба резко меняется - это аркан "везения и уроков через перемены". Рожденные в октябре имеют дар - способность чувствовать ритмы судьбы, харизма, легкость.

Испытания для них такие:

поверхностность;

зависимость от внешнего.

Ключ к раскрытию таких людей заключается в том, чтобы учиться осознанно управлять шансами, а не полагаться на удачу.

11. Ноябрь - аркан XI, "Сила" (другое название "Справедливость")

Карма ноябрьских людей заключается в том, чтобы пройти через испытания эмоциями, страстью и силой. У них есть дар - влияние на людей, энергия и харизма.

Испытания для этих людей:

импульсивность;

агрессия.

Ключ к их раскрытию таков - обретение внутреннего равновесия, мудрость в действиях, любовь без насилия.

12. Декабрь - аркан XII, "Повешенный"

У людей, рожденных в декабре, такая карма: возврат долгов, глубокая жертвенность, отработка тяжелой судьбы рода. Их дар - отличная интуиция, сострадание, глубина души.

Испытаниями для них является:

откладывание своей жизни;

позиция жертвы.

Ключом к раскрытию этих людей является принятие, внутренняя свобода и переоценка ценностей.

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