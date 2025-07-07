Ключевым событием на фронте на прошлой неделе стало уничтожение крупного склада боеприпасов дронами СБУ. Успешная атака позволит существенно снизить наступательный потенциал врага. Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко.

Эксперт подчеркивает, что таких ударов каждую неделю становится все больше. "Харцызске был один из крупнейших складов боеприпасов россиян. Ключевое слово здесь "был". А значит уничтожена одна из основных тыловых баз РФ. Именно дальнобойные дроны СБУ уже нанесли россии огромный ущерб, исчисляемый миллиардами долларов. Видна разница между ударами, которые россияне наносят по нашим городам и украинским ударам по складам врага. Удары россиян это, по сути, акты геноцида. Удары СБУ - это точечная демилитаризация армии рф. Первая стратегия кровавая и неэффективная. Вторая - это хирургическая работа профессионалов. Которая дает свой результат на поле боя", - акцентирует эксперт.

Черненко подчеркивает, что Служба разработала и внедряет уникальную методику использования беспилотных технологий. "Именно дроны СБУ поразили уже более полусотни складов боеприпасов, арсеналов оружия, аэродромов с военными самолетами. Миллионы российских снарядов не полетели в наших воинов, а были взорваны прямо на складах. И это без учета уже знаменательной операции "Паутина", которая уже вошла в учебники спецслужб по всему миру", - пишет экс-нардеп.

Видео дня

"Прошедшая неделя была тяжелой для всех нас. Опять массовые удары по мирным городам. Но, зная об ударах врага, надо видеть всю картину. Надо видеть украинский ответ, который в первую очередь дают дальнобойные дроны СБУ. И единственный действенный метод борьбы для Украины в этой войне - бить мощнее чем враг. Удары по складам боеприпасов в Харцызске вполне могут быть номинированы на премию "Лучший хлопок лета". Хотя уверен подопечные Малюка еще приготовили для врага немало сюрпризов", - резюмирует политолог.

Напомним, ранее стало известно, что в Харцызске дронами СБУ был взорван один из крупнейших складов боеприпасов. На видео зафиксированы многочисленные взрывы и пожар, который был виден за десятки километров.