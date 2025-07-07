Один из самых ожидаемых супергеройских фильмов выйдет в прокат уже 11 июля.

Американский кинорежиссер, глава DC Studios Джеймс Ганн рассказал о темах и идеях, заложенных в ожидаемом супергеройском фильме "Супермен", передает Variety со ссылкой на его интервью The Times of London.

По словам режиссера, история "Супермена" охватывает историю Америки и, на базовом уровне, повествует о человеке, который покинул родной дом в поисках лучшей жизни.

"Супермен" - это история Америки. Иммигрант, прибывший из другого мира и поселившийся в стране. Но для меня прежде всего это история о том, что простая человеческая доброта - это ценность, и мы ее потеряли", - отметил Ганн.

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Он признал, что тематика фильма может быть воспринята по-разному в зависимости от политических взглядов, особенно на фоне острых общественных споров вокруг иммиграции. Тем не менее, он твердо стоит на позиции, что в основе "Супермена" лежат важные ценности, и ему не важно, если кто-то обидится.

"Да, кто-то воспримет это по-разному, но речь идет о доброте. И, конечно, найдутся те, кому это покажется оскорбительным - просто потому что фильм о доброте. Но к черту их, - заявил он. - Да, это история и о политике. Но на другом уровне - о морали. Убивать нельзя ни при каких обстоятельствах - так считает Супермен. А Лоис считает, что нужен баланс. В центре сюжета - их отношения и то, как разные взгляды на базовые моральные принципы могут разлучить даже самых близких".

"Супермен" - что известно об ожидаемом фильме

Как известно, фильм "Супермен" выходит в прокат 11 июля.

Главные роли в нем исполнили Дэвид Коренсвет, Рэйчел Броснахэн, Николас Холт, Мария Габриэла де Фария, Нэйтан Филлион, Скайлер Гисондо, Изабела Мерсед.

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