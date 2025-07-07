Средняя цена двухкомнатной квартиры в Черновцах равна 75 тысяч долларов.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в составляет 50,9 тысячи долларов. Таким образом, цена не изменилась за последние полгода. Средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равна 1 200 долларов. Об этом говорится на портале недвижимости ЛУН.

Средняя цена двухкомнатной квартиры в Черновцах равна 75 тысяч долларов, что на 14% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят 96 тысяч долларов (+13%).

Отмечается, что средняя цена за квадратный метр двухкомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 1 130 долларов, а трехкомнатной - 1 070 долларов.

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Стоимость квартир в разных городах Украины

По состоянию на июль 2025 года средняя цена однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Ивано-Франковске составляла 38 тысяч долларов. Это на 4% больше, чем полгода назад. При этом средняя стоимость за квадратный метр однокомнатной квартиры равнялась 910 долларов.

При этом средняя стоимость однокомнатной квартиры в Ужгороде составляла 63 тысячи долларов, а цена за квадратный метр однокомнатной квартиры равнялась 1,36 тысячи долларов.

Кроме того, выросли цены на жилье в Одессе. Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляет 44 тысячи долларов.

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