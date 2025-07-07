Министр обороны Нидерландов подчеркнул, что этот шаг необходим для сдерживания России.

С сентября 2025 года голландские истребители F-35 будут патрулировать воздушное пространство НАТО в Польше. Об этом сообщил министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс на своей странице в соцсети X.

"Для безопасности Нидерландов важно защищать восточный фланг НАТО", - написал он.

Брекелманс подчеркнул, что этот шаг необходим для сдерживания России и защиты линии снабжения Украины. Также он отметил, что свои истребители в Польше развернет и Норвегия.

Видео дня

Напомним, что норвежские истребители F-35 отличаются от остальных. У F-35A Королевских военно-воздушных сил Норвегии есть странный выступ на верхней части самолета между вертикальными стабилизаторами. Этот "горб" необходим для того, чтобы помочь пилотам F-35A справляться с суровыми климатическими условиями Норвегии.

США собираются повысить боевые качества истребителя F-35

Ранее генеральный директор компании Lockheed Martin Джим Тайклет заявил, что боевые качества истребителя F-35 могут быть существенно повышены. Он отметил, что на самолет могут перенести некоторые технологии из программы истребителя шестого поколения NGAD.

Речь идет о создании самолета "переходного" поколения, то есть истребителя поколения 5+. Предложенные усовершенствования касаются, в частности, улучшенного покрытия для снижения инфракрасной и радиолокационной заметности.

Вас также могут заинтересовать новости: