ChatGPT 5 соединит в себе лучшие наработки предыдущих ИИ-моделей.

Компания OpenAI, создавшая ChatGPT, подтвердила, что до конца лета выпустит флагманскую модель искусственного интеллекта GPT-5. Анонс прозвучал во время первого официального подкаста OpenAI.

Ожидается, что GPT-5 объединит в себе сразу несколько существующих моделей, таких как GPT-4o и GPT-4, упростив для пользователей работу с ChatGPT и повысив эффективность технологий искусственного интеллекта.

По словам источников, близких к компании, GPT-5 будет не просто языковой моделью, а революцией в сфере ИИ. Речь идет о концепции искусственного общего интеллекта (AGI). Это универсальный ИИ, который будет способен решать любые задачи и соперничать с гениями. Даже самые продвинутые модели GPT-4.5, Claude 3 и DeepSeek R1, справляющиеся со множеством интеллектуальных задач, не являются им.

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По сообщениям СМИ, OpenAI на каком-то этапе приостановила обучение GPT-5, поскольку часть сотрудников выразила обеспокоенность вопросами безопасности человечества. Оказавшись "не в тех руках", такой инструмент несет реальную опасность, считают в компании.

Глава OpenAI Сэм Альтман рассказывал, каким видит будущее с ChatGPT – и его слова вызвали бурные обсуждения. Он заявил, что в перспективе ИИ-чат бот станет настолько персонализированным, что будет помнить каждую деталь жизни пользователя.

Напомним, в конце мая в ChatGPT появился самый мощный на сегодня ИИ-ассистент для программирования. Он генерирует код, исправляет ошибки и может выполнять несколько задач одновременно.

Меж тем создатели ChatGPT готовятся к запуску своей соцсети. Одна из важных причин, по которой OpenAI необходима соцсеть – актуальные и живые данные пользователей, которые уже есть у Twitter и Meta и используются ими для тренировки своих моделей.

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