Количество пострадавших в Шевченковском районе возросло до 29, а в Холодногорском районе пока известно об 11 раненых.

Сегодня, 7 июля, российские захватчики уже несколько раз атаковали Харьков ударными дронами. В Холодногорском и Шевченковском районах города есть пострадавшие. Об этом сообщил председатель Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов в Telegram.

В частности, в 10:22 он сообщил, что в небе над Харьковом зафиксированы вражеские БпЛА, а через несколько минут в некоторых районах города были слышны взрывы.

Позже, в 10:47 Синегубов сообщил, что зафиксировано 6 попаданий. Все - в Холодногорском районе. Известно о повреждениях и раненых. Медики оказывают помощь всем раненым.

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"Количество пострадавших в результате последней атаки по Харькову растет. На сейчас известно об 11 раненых", - отметил Синегубов.

Также, предварительно, под завалами одного из зданий находится человек. Продолжается спасательная операция. Все экстренные службы на месте.

Как сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, в результате последней вражеской атаки в городе зафиксированы "прилеты в жилых массивах". Есть предварительная информация о тяжело раненной женщине.

В результате этого последнего обстрела города зафиксировано разрушение жилых домов, хозяйственных построек, транспортной инфраструктуры, горят авто. "Есть подтвержденная информация о прямом попадании вражеского боевого дрона в двухэтажное жилое здание. На месте удара пожар", - добавил Терехов.

Отдельно Синегубов сообщил, что возросло количество пострадавших в результате утреннего обстрела Харькова, который состоялся в 5:20 утра.

"За помощью медиков обратились еще 2 человека в Шевченковском районе. Всего на сейчас - 29 пострадавших. Все получают помощь врачей", - подчеркнул председатель ОГА.

Удары РФ по Харькову

Как сообщал УНИАН, Харьков регулярно подвергается атакам со стороны российских оккупантов. Городской голова Харькова Игорь Терехов верит в то, что война в Украине закончится, поскольку нет войн, которые длятся вечно.

Ночью 6 июля под ударом российских дронов оказались три района Харькова - Шевченковский, Киевский и Новобаварский.

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