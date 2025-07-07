Названы 5 самых недежных японских марок автомобилей: с ними можно забыть о поломках

Эти бренды выпускают самые надежные автомобили в 2025 году среди японских компаний.

Когда речь заходит о надежных автомобилях, многие автомобилисты в первую очередь вспоминают о японских производителях. Различные исследования подтверждают, что бренды из Японии действительно уделяют этому должное внимание.

В издании GOBankingRates определили 5 японских брендов, которые выпускают самые надежные автомобили в 2025 году. Модели от этих производителей довольно редко выходят из строя.

5 японских брендов, чьи автомобили признаны самыми надежными в 2025 году

Subaru

Видео дня

Бренд Subaru занял первое место в рейтинге надежности Consumer Reports. По словам экспертов, причина заключается в том, что автомобили от этого производителя имеют много надежных компонентов. Отдельно выделяются модели Forester и Impreza, чьи оценки надежности значительно выше среднего.

Lexus

В издании отметили, что Lexus уже долгие годы остается производителем одних из самых надежных автомобилей в мире. Во многих моделях бренда используются детали от Toyota, но качество сборки находится еще на более высоком уровне.

Toyota

Автомобили Toyota также оказались очень надежными. Эксперты поделились, что этот бренд лишь незначительно уступил Lexus только из-за некоторых моделей, включая обновленный пикап Tacoma.

Honda

В издании подчеркнули, что Honda известна своими надежными автомобилями. По словам экспертов, модели этого бренда выделяются качественной сборкой и невысокой стоимостью обслуживания.

Acura

В издании напомнили, что Acura является премиальным суббрендом Honda. Поэтому неудивительно, что эти автомобили также оказались очень надежными. Более того, они предлагают высокий уровень комфорта.

Какие другие автомобили рекомендуют купить эксперты

Ранее эксперты назвали 5 американских брендов, которые выпускают самые надежные автомобили. Они заявили, что автомобили от этих производителей редко сталкиваются с поломками.

Кроме того, британские эксперты протестировали сотни автомобилей 2025 года и определили лучшую модель. По их словам, фаворитом является компактный электрокроссовер от Skoda.

Вас также могут заинтересовать новости: