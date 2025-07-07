Китайский производитель вслед за Huawei намерен прекратить свое сотрудничество с компанией Leica.

Китайский производитель Xiaomi планирует прекратить свое сотрудничество с компанией Leica. Вместо этого будущие флагманы Сяоми будут полагаться на фирменные технологии обработки изображений – инсайдом поделился Digital Chat Station, который редко ошибается в своих прогнозах.

Предполагается, что это решение позволит Xiaomi сэкономить $3–5 на каждом устройстве за счет отказа от лицензионных сборов и дополнительных сборов на сертификацию.

Сэкономленные средства компания направит на улучшение аппаратной части будущих смартфонов: ожидаются новые датчики камер, более емкие аккумуляторы, улучшенная вычислительная фотография и дисплей. Особенно выиграют бренды Redmi и Poco, ориентированные на доступный сегмент.

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Инсайдер отмечает, что Xiaomi фактически повторяет путь Huawei, которая заменила Leica на собственную систему XMAGE. Подобный шаг позволяет сохранять контроль над визуальным стилем и выделяться на фоне конкурентов, включая Vivo и Oppo, продолжающих сотрудничество с Zeiss и Hasselblad.

Среди первых моделей, которых коснутся перемены, называют Xiaomi 16 и Xiaomi 16 Pro, презентация которых ожидается уже в ближайшие месяцы.

По слухам, серия Xiaomi 16 будет включать сразу четыре модели. Компания якобы готовит не только Xiaomi 16 Pro с экраном 6,8 дюйма, но и компактную версию "прошки" – с 6,3-дюймовым дисплеем.

Напомним, в конце июня Xiaomi представила на глобальном рынке Poco F7. При цене $399 смартфон предлагает почти флагманскую производительность, шесть лет обновлений и футуристический дизайн в духе Nothing.

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