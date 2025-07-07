Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме.

Правительство запустило новую единовременную выплату в размере 5 тыс. грн на покупки к школе для первоклассников. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

"Сегодня по инициативе президента принимаем решение о запуске новой выплаты - "Пакет школьника". Это будет денежная помощь в размере 5 тысяч гривень на приобретение необходимых канцелярских принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для тех, кто отправляет своего ребенка в первый класс в офлайн формате", - сказал он.

По словам Шмыгаля, получить "Пакет школьника" сможет каждая украинская семья, заявка будет подаваться через "Дію". Деньги можно потратить исключительно в безналичной форме, рассчитываясь карточкой за те вещи, которые необходимы для школы.

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Премьер добавил, что Министерство социальной политики впоследствии сообщит все детали и информацию о старте подачи заявок.

"Выплата в 5 тыс. грн никоим образом не повлияет на назначение жилищных субсидий или других социальных пособий", - подчеркнул Шмыгаль.

Государственные выплаты на детей - последние новости

Ранее УНИАН писал, что в правительстве планировали ввести выплату ученикам "Пакет школьника" - единовременную денежную помощь для приобретения необходимых ученику школьных принадлежностей, книг, детской одежды и обуви для удовлетворения базовых потребностей в прохождении образовательного процесса.

Кроме этого, законопроект Министерства социальной политики предусматривает изменение системы выплат при рождении ребенка. В частности, помощь при рождении первого и каждого последующего ребенка предусмотрена в размере 50 000 гривень.

Количество школьников в Украине достигло самой низкой за последние 30 лет цифры. На начало 2024-2025 учебного года в системе образования Украины их насчитывалось всего 3,74 миллиона, и тенденция к уменьшению количества детей и молодежи в Украине будет только расти.

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