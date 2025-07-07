Он входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

Украинские дальнобойные беспилотники поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) им. А. Шамара в Краснодарском крае.

Как сообщили УНИАН источники в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные СМИ.

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По словам собеседника, Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

Этот НПЗ занимается приемкой, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгрузкой готовой продукции автомобильным и железнодорожным транспортом.

"Данный НПЗ является частью военно-промышленного комплекса государства-агрессора и задействован в ведении войны против Украины", - отметил источник.

Удары по территории РФ

В ночь на 5 июля в районе российского Владивостока взорвался магистральный газопровод. Источники в разведке рассказали, что на Дальнем Востоке страны-агрессора в результате взрыва и последующего пожара были уничтожены ветки магистрального газопровода "Владивосток", проходящего вдоль побережья Японского моря.

Газопровод, в частности, обеспечивает газоснабжение ряда военных объектов ВС РФ, расположенных вдоль побережья Японского моря, а именно отдельные подразделения 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота ВС РФ.

Часть указанного газопровода сдана в эксплуатацию в марте 2025 года. Также путем подрыва уничтожен водопровод, обеспечивающий питьевой водой военные гарнизоны.

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