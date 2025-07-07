Россияне создали 16-километровую зону вокруг украинских войск, защищающих Константиновку.

Украинские войска защищают Константиновку в Донецкой области в тяжелых условиях. Этот город находится прямо на пути летнего наступления России, из-за чего его оборона является очень важной задачей, пишет The New York Times.

Почему важно удержать Константиновку

Украинские военные рассказали журналистам, что Константиновка является южными воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс в Донецкой области. По их словам, если россияне оккупируют Константиновку, почти все города, расположенные дальше на север, окажутся в зоне досягаемости вражеских дронов, что приблизит РФ к полному захвату области.

В издании поделились, что россияне создали 16-километровую зону вокруг украинских войск, защищающих Константиновку, частично окружив их с востока, юга и запада. Украинские солдаты и офицеры в разговоре с журналистами заявили, что почти каждое движение в этой зоне круглосуточно отслеживается российскими беспилотниками. Силы обороны остаются в затруднительном положении без ротации или возможности эвакуировать раненых.

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"Очень сложно доставлять припасы, проводить ротацию войск - вообще что-либо делать", - сказал журналистам офицер 12-й бригады специального назначения "Азов" с позывным "Макас".

Враг постоянно атакует Константиновку

Отмечается, что Украина готовится к попытке врага начать масштабное наступление на Константиновку. Это сражение может затянуться на месяцы. Тем не менее пока неизвестно, это будет фронтальное наступление, как в Бахмуте в 2023 году, или попытка замкнуть кольцо в клещевом маневре, чтобы заставить защитников отступить.

Украинские военные в разговоре с журналистами признали, что россияне имеют преимущество благодаря расширению возможностей по нанесению ударов с помощью дронов.

"Раньше они могли поражать цели на расстоянии двух-трех километров. Теперь они наносят удары каждые 10-20 минут на постоянной дистанции 15 километров от линии фронта. Все, что находится в этой 15-километровой зоне, уничтожается", - рассказал журналистам командир подразделения беспилотных систем в 93 ОМБр "Холодный Яр" по имени Александр.

По словам украинских военных, переломным моментом в летнем наступлении РФ стала деятельность элитного российского подразделения беспилотников "Рубикон". В издании напомнили, что в 2025 году в Курской области это подразделение помогло отразить наступление украинских войск, перерезав их главную дорогу снабжения с помощью непрерывных ударов дронами. Весной его передислоцировали в район Костянтиновки.

"Ситуация изменилась, когда они прибыли сюда", - поделилась с журналистами американская волонтерка Ребекка Мациоровски, возглавляющая медицинскую часть батальона 53-й механизированной бригады Украины.

Украинские военные отметили, что удары россиян в окрестностях Константиновки настолько постоянны, что они вообще не выходят из подземных укрытий.

"Мы шутим, что поход в туалет сейчас - это практически героический поступок", - сказал журналистам украинский военнослужащий по имени Николай.

Эвакуация жителей Константиновки является очень трудной задачей

В издании подчеркнули, что в июне жителей Константиновки призвали эвакуироваться в связи с угрозой наступления России. Тем не менее доминирование россиян в воздушном пространстве все больше затрудняет эвакуацию нескольких тысяч гражданских лиц, которые все еще находятся в городе.

"Макас" отметил, что россияне все чаще подвергают города ковровым бомбардировкам, чтобы ослабить украинскую оборону. Тем не менее он считает, что пока враг не готов к прямому столкновению с Силами обороны в Константиновке.

По его словам, вместо этого оккупанты попытаются обойти город, продвигаясь на север с двух краев выделенного ею кармана. После этого враг может попытаться зажать Константиновку в тиски.

Летнее наступление РФ - важные новости

Ранее руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил, что в Запорожской области захлебнулась первая волна наступления россиян. По его словам, Силы обороны Украины эффективно противостоят противнику.

Кроме того, 7 июля украинский аналитический проект DeepState сообщил, что оккупанты захватили два украинских населенных пункта в Запорожской и Донецкой областях. Речь идет о населенных пунктах Лобковое и Поддубное.

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