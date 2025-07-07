Только на западе страны будет чуть свежее.

Во вторник, 8 июля, в Украине ожидается жаркая погода по всей стране. Столбики термометров покажут +31°...+35°, на юге - до +37°. Только местами на западе, где пройдут дожди и грозы, ожидается +28°...+33°. Осадки также доберутся до северных областей. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +22°, днем +33°, дождь.

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Тернополе 8 июля ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, дождь.

В Виннице завтра будет +21°...+36°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +22°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+31°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет ночью +23°, днем +36°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +21°...+34°.

В Одессе 8 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +37°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +36°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +34°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +21°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +35°, ясно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+35°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +35°.

8 июля - праздник, приметы

8 июля - день покровителей всех влюбленных Петра и Февронии. Если в этот день идет дождь - будет хороший урожай меда.

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