В США продолжаются дискуссии относительно новых антироссийских санкций, в том числе и в команде Трампа.

Законопроект американского сенатора Линдси Грэма о новых санкциях против РФ в конце концов будет принят, однако не в текущем виде, прогнозирует советник-уполномоченный президента Украины по вопросам санкций Владислав Власюк.

По его словам, в США по этому вопросу продолжаются дискуссии, в том числе и в команде Дональда Трампа. Конкретные сроки принятия решения неизвестны, однако "по аналогии с ударом США по Ирану, это может произойти внезапно".

Владислав Власюк также рассказал, что на базе "Большой семерки" дискутируется создание группы, которая бы контролировала выполнение санкций Запада.

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По его словам, идею поддерживает подавляющее большинство партнеров и союзников Украины, но США пока взяли время на размышления. Уполномоченный прогнозирует, что американцы окончательно определятся с ответом в сентябре.

Санкции США против России - последние новости

В начале июня американские СМИ сообщили, что Белый дом тайно давит на сенатора Линдси Грэма, призывая его существенно смягчить законопроект о санкциях против России. Законодательная инициатива в первоначальном виде предусматривала введение 500% пошлин на импорт в США товаров из стран, покупающих российские энергоносители

Издание Politico прогнозирует, что законопроект будет существенно смягчен. В свою очередь, Линдси Грэм предложил не применять новые пошлины к странам, которые помогают Украине.

В то же время, в конце июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не готова к новым санкциям против России.

Вместе с тем, уже через несколько дней Линдси Грэм заявил, что Трамп готов поддержать новые ограничения.

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