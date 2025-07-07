Искусственный интеллект дал свой прогноз украинским школьникам.

Летом учащиеся 9-х и 11-х классов сдают НМТ и подают документы в различные высшие учебные заведения. Выбор университета обусловлен множеством факторов - списком специальностей, ценами за обучение, да и перспективностью выбранной профессии. Мы спросили у чата GPT-4o, куда поступать после 11 или 9 класса школьникам - его прогноз стал неожиданностью.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

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Где лучше учиться - в Европе или в Украине

Искусственный интеллект написал, что стоимость контрактного образования в украинских ВУЗах составляет от $1 500 до $5 000 в год, в зависимости от учебного заведения и направления.

Он назвал такие преимущества обучения в Украине:

широкий ассортимент специальностей - медицина, право, IT, педагогика и т.д;

учеба на английском в ряде программ, особенно в IT и медицине;

высокие рейтинги - у Киево-Могилянки, КНУ и КША;

некоторые технические и сельскохозяйственные факультеты особенно востребованы и дешевле, чем другие специальности;

льготы, стипендии, программы для ученых и медиков.

Тем не менее, ИИ считает, что проблема коррупции и стандарта образования остается все равно присутствует.

Также чат GPT объяснил, куда поступать в Европе. Он сказал, что цены на обучение за границей различаются в зависимости от страны:

Германия - 300-400 евро за семестр.

Польша - 1000-3000 евро в год.

Чехия - 2000-5000 евро в год на английском, на чешском - бесплатно.

Франция - 3000-4000 евро в год.

Европейские университеты предлагают широкий спектр программ на английском, часто с ориентацией на карьерные треки и сотрудничество с индустрией. По мнению ИИ, за границей есть сильная связь с бизнесом и практика - особенно в IT, инженерии, экономике и дизайне. Большинство стран дают право работать после учёбы (1–2 года), с хорошими шансами на дальнейшее трудоустройство, кроме того, диплом EU-университета признается по всей Европе.

Подводя итог, куда лучше поступать после 11 класса - в Украине или за границей, искусственный интеллект объяснил, что если у вас есть финансовые возможности и знание языка, лучше выбрать европейский ВУЗ. В случае, когда нужной суммы на обучение нет, как и высокого уровня хотя бы английского, разумнее остаться в Украине. При должных стараниях поступить в Европу потом можно на магистратуру.

Что касается того, куда лучше поступать после 9 класса - в европейский или украинский колледж, чат GPT ответил, что школьникам такого возраста стоит остаться в Украине. Все потому, что большинство колледжей в Европе требуют наличия полного среднего образования, то есть, окончания 11 классов. К тому же, обучение в украинских техникумах и колледжах дешевле и, чаще всего, само учебное заведение ближе к дому, что важно для ребенка в 16-17 лет. Если уж новоиспеченный студент захочет учиться в Европе, у него будет 2 года, чтобы выучить язык и определиться со специальностью.

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