Выявлена ​​ошеломляющая тенденция, 64% из опрошенных заявили о тяге к алкоголю из-за проблем на рабочем месте.

Почти две трети работников стали пить больше алкоголя из-за стресса или давления, связанного с работой — такие данные показало новое исследование.

Согласно опросу 2 000 сотрудников, проведённому организацией Alcohol Change UK, 64% работников Великобритании признались, что употребляли алкоголь по причинам, связанным с работой — в частности, из-за рабочего стресса, давления и тревоги, которые усилились за последние 12 месяцев, пишет The Independent.

Четыре из десяти опрошенных человек сообщили, что стали пить больше из-за тревожности, связанной с работой, а 38% — чтобы справиться со стрессом. Более трети участников опроса признались, что пьют чаще из-за дедлайнов и давления на работе, а 29% — из-за страха потерять работу.

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Глава отдела консалтинга и обучения в Alcohol Change UK Джейн Гардинер заявила: "Хотя работа у всех нас разная, это исследование показывает, что за последний год многие из нас стали употреблять больше алкоголя, пытаясь справиться с рабочим стрессом, тревогой, давлением и неуверенностью в завтрашнем дне".

Также она добавила, что из-за алкоголя проблемы могут усугубиться — бессонница, похмелье, высокое давление, депрессия — нашему организму может быть нанесен серьезный ущерб.

Несмотря на то что для некоторых алкоголь может временно снимать напряжение, в долгосрочной перспективе он, скорее всего, усугубляет стресс и тревогу, приводя к замкнутому кругу самотерапии, из которого сложно выбраться, "даже если вы этого хотите", подчеркнула Гардинер.

Подробнее об этом исследовании

Исследование было приурочено к неделе осведомлённости об алкоголе (Alcohol Awareness Week) и показало, что работники ожидают от работодателей превентивных мер и образовательных инициатив, касающихся алкоголя в рабочей среде.

Тема этого года — "Алкоголь и работа" — акцентирует внимание на том, как рабочая обстановка и давление могут влиять на стиль употребления алкоголя, а также на пути формирования более здоровой и инклюзивной корпоративной культуры.

Более 8 из 10 опрошенных считают, что работодатели должны нести ответственность за то, как вопрос алкоголя решается на рабочем месте. Однако более трети респондентов признались, что им проще говорить на работе о психическом здоровье, чем об алкоголе.

Джейн Гардинер добавила: "Очень обнадёживает тот факт, что сотрудники понимают важность профилактики — они считают, что с алкоголем нужно работать заранее, а не тогда, когда проблема уже появилась. Именно такая поддержка поможет сделать тему алкоголя менее табуированной, повысить осведомлённость о влиянии употребления на здоровье и предотвратить вред ещё до того, как он возникнет".

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