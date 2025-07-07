'Укрзализныця' запускает экспериментальный поезд: по какому маршруту будет курсировать (фото)

Пригородными поездами с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров.

Государственная "Укрзализныця" с 11 июля назначает новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован: пандусами и инклюзивными туалетами, местами для пассажиров на креслах колесных и креплениями для велосипедов. Также там есть два автомата с напитками и снеками.

Среди других обновлений:

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современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;

индивидуальные столики для каждого пассажира;

крепления для мобильных устройств;

обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;

индикация занятости уборных;

вагонное табло с маршрутом;

багажные полки с увеличенной вместимостью;

обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.

В УЗ отметили, что это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й с начала полномасштабного вторжения.

"Укрзализниця" и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники", - добавили в компании.

"Укрзализныця" - последние новости

7 июля компания предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. По состоянию на утро, задерживалось 12 поездов, время задержки составляло от 20 минут до более трех часов.

Ранее сообщалось, что УЗ увеличит количество поездов с женскими купе. Так, с 25 июля еще три поезда будут иметь такие вагоны.

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