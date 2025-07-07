Электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности / фото Укрзализныця

Государственная "Укрзализныця" с 11 июля назначает новый региональный поезд №826/825 Львов-Тернополь-Хмельницкий, который будет курсировать ежедневно, кроме вторника. Об этом сообщает пресс-служба перевозчика в своем Telegram-канале.

Отмечается, что электропоезд ЕПЛ9Т №007 после ремонта получил 2 класс комфортности. Он оборудован: пандусами и инклюзивными туалетами, местами для пассажиров на креслах колесных и креплениями для велосипедов. Также там есть два автомата с напитками и снеками.

Среди других обновлений:

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  • современные индивидуальные мягкие кресла с возможностью регулировки положения и розетками/разъемами USB для зарядки гаджетов;
  • индивидуальные столики для каждого пассажира;
  • крепления для мобильных устройств;
  • обновленная система освещения с возможностью включения пониженного уровня освещения салонов;
  • индикация занятости уборных;
  • вагонное табло с маршрутом;
  • багажные полки с увеличенной вместимостью;
  • обустроенные стеллажи для перевозки чемоданов.

В УЗ отметили, что это уже пятый капитально отремонтированный поезд в этом году, и 42-й с начала полномасштабного вторжения.

'Укрзализныця' запускает экспериментальный поезд: по какому маршруту будет курсировать (фото)

"Укрзализниця" и в дальнейшем планирует модернизировать пригородный подвижной состав, которым только с начала года воспользовалось более 14,5 миллиона пассажиров, четверть из которых - льготники", - добавили в компании.

'Укрзализныця' запускает экспериментальный поезд: по какому маршруту будет курсировать (фото)
'Укрзализныця' запускает экспериментальный поезд: по какому маршруту будет курсировать (фото)

"Укрзализныця" - последние новости

7 июля компания предупредила о задержке ряда поездов из-за обрыва контактной сети в Хмельницкой области. По состоянию на утро, задерживалось 12 поездов, время задержки составляло от 20 минут до более трех часов.

Ранее сообщалось, что УЗ увеличит количество поездов с женскими купе. Так, с 25 июля еще три поезда будут иметь такие вагоны.

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