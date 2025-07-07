Православный праздник сегодня в народе прозвали Прокопьев, или Зажинки, и делали первый "зажин" ржи.

8 июля по новому календарю православная церковь в Украине совершает память великомученика Прокопия. В народе этот день связан с приметами и давними обычаями. Какие традиции соблюдали наши предки, чего нельзя делать и какой сегодня церковный праздник по старому стилю - в материале ниже.

Что за праздник сегодня церковный в новом и старом календаре

8 июля (21 июля - по старому календарю) православные верующие чтят великомученика Прокопия Кесарийского.

Прокопий был уроженцем Иерусалима и походил из знатной языческой семьи. Сначала он носил имя Неаний и сделал военную карьеру при императоре Диоклетиане. Тот отправил Неания в Александрию бороться с христианством, но по дороге ему явился Христос. После этого Неаний принял христианство и получил имя Прокопий.

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Его пытались напоумить, заставляли отречься от веры, но несмотря на пытки и угрозы, Прокопий остался верен Христу и своей стойкостью обратил в христианство свою мать и других язычников. В конце концов мученика казнили за верность Богу.

Также сегодня по новому календарю праздник иконы Божией Матери "Одигитрия Влахернская-Казанская".

Ранее мы рассказывали, какой сегодня церковный праздник в Украине по старому календарному стилю - 8 июля чтят икону Божией Матери "Избавительница"

Обычаи дня, о чем просят в молитвах и что нельзя делать сегодня

Прокопию Кесарийскому молятся о душевной и телесной силе, просят защитить от болезней и несчастий. В молитвах к Богоматери просят здоровья, исцеления, мира в семье и благополучия для детей.

8 июля - это разгар лета и жаркая пора у хлеборобов. В народе его прозвали Прокопьев день, или Зажинки - начинали жать рожь. В старину это делали серпами, а первый сноп несли в дом и ставили на покути - чтобы в доме всегда был хлеб и защита от бед. В некоторых регионах Украины существовала традиция перевязывать первый сноп красной лентой, делала это незамужняя девушка и говорила при этом: "Завязываю лентой алой, чтобы всегда быть с парой". Зерном из этого снопа начинали посев нового урожая.

Хорошей приметой считается и сегодня принести и поставить в вазу несколько колосков нового урожая (вместо снопа). День благоприятен для уборки в саду и на огороде и для сбора первой черники.

8 июля не советуют отправляться в дальнюю дорогу или начинать новые дела - успеха не будет. Купаться в открытых водоемах тоже нежелательно - есть риск несчастного случая.

Церковь сегодня, как и в другой день, напоминает, что нужно воздерживаться от ссор, зависти и зла. Не отказывайте в помощи тому, кто просит, нельзя лениться и унывать.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в Украине и народном календаре.

Приметы 8 июля - каким будет лето

По приметам дня судят о погоде в июле и августе:

до полудня солнце светит - первая половина августа будет сухой и ясной;

дождь после обеда - ненастье затянется надолго;

дождя в этот день нет - значит, на Илью точно пойдет;

пчелы злятся – жара будет невыносимой;

поспела черника - и рожь готова к жатве.

Считается, что если в этот день за пояс заткнуть первый сжатый колосок, то до конца лета спина болеть не будет.

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