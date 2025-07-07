Недавние удары по ядерным объектам страны нанесли им значительный ущерб.

Полностью уничтожить ядерную программу Ирана невозможно. Такое заявление в ходе пресс-конференции в Варшаве сделал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

По словам Гросси, для решения проблемы вокруг иранской ядерной программы нужны дипломатические усилия и переговоры. При этом он признал, что недавние удары по ядерным объектам страны нанесли им значительный ущерб.

"Решение не может быть военным, поскольку невозможно полностью уничтожить потенциал столь важной страны, которая обладает технологической и промышленной базой. В каждом из возможных сценариев должно быть достигнуто дипломатическое соглашение. Частью такого соглашения должна стать соответствующая системная верификация, нужна необходимая структура. Иначе мы будем иметь дело с очень хрупким соглашением", – говорит Гросси.

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Глава подчеркнул, что сейчас продолжаются переговоры через посредников. По его словам, сейчас "мы находимся в постконфликтной фазе, мы должны ее преодолеть".

"Я надеюсь, что вскоре мы наберем темп и поможем в достижении соглашения", – констатировал Рафаэль Гросси.

Ядерная программа Ирана

Иран годами работал над обогащением Ирана годами. Соединенные Штаты вели со страной переговоры, требуя ее свернуть. Однако Тегеран отказался. Во время обострения конфликта между Ираном и Израилем, израильские военные заявляли, что атаковали ядерные объекты страны.

22 июня к ударам присоединились и США. Дональд Трамп тогда сообщил об атаке на ядерные объекты в Фордо, Исфахане и Нантанге. Он утверждал, что все они уничтожены. СМИ утверждали обратное.

Несколько дней спустя Трамп допустил, что Иран может иметь еще один ядерный объект.

"Иран не может иметь ядерное оружие. Они хотели этого годами. И они были за несколько недель до того, чтобы его получить", – сказал он.

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