Эксперты разошлись во мнении, что принесет большую прибыль.

С начала июля курс доллара демонстрирует стабильность, а вот курс евро растет каждый день. Эксперты рассказали, что делать на этой неделе – покупать или продавать доллары.

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин в комментарии ТСН советует покупать доллары, пока держится выгодный курс. При этом он напомнил, что согласно бюджетной декларации, в 2026 году курс доллара может вырасти до 44,7 гривни.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин указал, что облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и депозиты все еще наиболее доступны украинцам и достаточно прибыльными, но ситуация может измениться осенью.

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В то же время глава Секретариата Совета предпринимателей при Кабмине экономист Андрей Забловский отметил, что лишь для 30-32% украинцев актуален вопрос инвестиций, из них 25% покупают валюту, 20% несут деньги в банк, еще столько же держат наличные дома, а 10% оставляет деньги на текущем счете.

"Лучше иметь инвестиционный портфель из нескольких простейших и доступных финансовых инструментов. Это ОВГЗ или банковские депозиты, лучше краткосрочные, на 3-4 месяца, а также доллары, евро, все примерно в равных частях. На данный момент стоит обратить внимание на пополнение депозитов, покупку долларов. Евро как инвестиции рискованы, потому что курс высок", - объяснил Забловский.

Что касается продажи валюты, то эксперты не советуют этого деоать без крайней необходимости.

Курс валют в Украине - прогноз банкира до 13 июля

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что на этой неделе особое внимание будет приковано к торгам пары доллар/евро, от которых будет зависеть прежде всего курс евро в Украине.

По его мнению, курс доллара будет находиться в пределах 41,6-42 грн/долл. и 46,5-49 грн/евро на наличном рынке.

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