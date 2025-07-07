Некоторые травы оказывают влияние на кровяное давление.

Многие травы веками использовались в традиционной медицине. Некоторые из них помогают снизить артериальное давление.

Издание Health выяснило, какие травы могут быть полезны в борьбе с гипертонией.

Чеснок

Чеснок может снижать кровяное давление благодаря соединению аллицину, который расслабляет кровеносные сосуды, улучшая кровообращение и снижая кровяное давление.

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Исследования показывают, что чесночные добавки, особенно экстракт чеснока, могут снижать как систолическое, так и диастолическое артериальное давление. Чесночные добавки также снизить риск сердечно-сосудистых событий, связанных с высоким давлением - например, инфаркта или инсульта - на 16-40%.

Исследования показывают, что эффективными могут быть следующие дозировки:

сырой чеснок - 20 граммов в день или около 2-3 зубчиков;

чесночный порошок - 600-2 400 миллиграммов в день;

экстракт чеснока - 1200 миллиграммов в день.

Гибискус

Гибискус может помочь снизить кровяное давление, особенно если употреблять его в виде чая. Содержащиеся в нем антиоксиданты расслабляют кровеносные сосуды и улучшают кровообращение. Некоторые исследования показывают, что ежедневное употребление 1-3 чашек чая из гибискуса может значительно снизить кровяное давление.

В научных исследованиях использовались дозы 1,25-3 грамма гибискуса на чашку чая.

Корица

Корица содержит соединения, которые помогают уменьшить воспаление и расслабить кровеносные сосуды. Мета-анализ показал, что корица снижает систолическое и диастолическое артериальное давление в течение восьми недель.

Существуют различные виды корицы. Корица кассии может быть вредна в больших дозах, поэтому для регулярного употребления выбирайте цейлонскую корицу.

Согласно исследованиям, доза до 1500 миллиграммов в день может быть безопасной и эффективной.

Базилик

Базилик содержит соединения, которые расслабляют кровеносные сосуды и уменьшают воспаление. Исследования показывают, что он может помочь снизить кровяное давление и уровень гормонов стресса, как кортизол.

В большинстве исследований использовались дозы 250-1200 миллиграммов экстракта базилика в день.

Кардамон

Семена кардамона содержат антиоксиданты и имеют противовоспалительные свойства, которые помогают расслабить кровеносные сосуды и улучшить кровообращение. В одном из исследований было обнаружено умеренное снижение систолического и диастолического артериального давления при приеме кардамона. Возможно, он действует как блокатор кальциевых каналов и стимулирует выработку оксида азота, который поддерживает здоровый кровоток.

Исследования показывают, что 3 грамма молотых семян кардамона в день в течение трех месяцев могут быть безопасными и эффективными.

Имбирь

Имбирь обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами, которые помогают снизить кровяное давление. Он действует за счет улучшения кровообращения, расслабления кровеносных сосудов и уменьшения воспаления. Исследования показывают, что добавки с имбирем могут существенно снизить систолическое и диастолическое артериальное давление.

Небольшие исследования показывают, что дозировка для регулирования кровяного давления составляет 3 грамма или более порошкообразного имбиря в день.

Турмерик

Турмерик содержит куркумин, соединение, которое помогает уменьшить воспаление и окислительный стресс в кровеносных сосудах. Куркумин также поддерживает эластичность и функционирование кровеносных сосудов. Это помогает поддерживать нормальный кровоток и снижать кровяное давление. Хотя исследования показывают неоднозначные результаты, некоторые предполагают, что куркума может снижать систолическое артериальное давление.

Небольшие исследования показывают, что безопасно принимать 1,5 грамма в день в течение трех месяцев.

Кунжут

Семена кунжута богаты полезными жирами и антиоксидантами, которые могут помочь снизить кровяное давление. Мета-анализ показал, что употребление кунжутного масла значительно снижает систолическое и диастолическое артериальное давление. Кунжут может повышать уровень оксида азота, который помогает расслабить кровеносные сосуды и поддерживает здоровое артериальное давление.

Употребление 35 граммов кунжутного масла в день в течение нескольких недель может помочь снизить кровяное давление и, согласно предварительным исследованиям, в целом безопасно.

Льняное семя

Льняное семя богато антиоксидантами, клетчаткой и омега-3 жирными кислотами, которые могут способствовать снижению артериального давления и улучшению сердечно-сосудистого здоровья. Мета-анализ показал, что прием льняного семени снижает как систолическое, так и диастолическое артериальное давление.

Ежедневное употребление 30 граммов молотых семян льна в течение 12 недель может помочь снизить кровяное давление и улучшить общее состояние сердца.

Ранее УНИАН писал, какая еда повышает кровяное давление.

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