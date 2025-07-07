Конфликт Азербайджана и Российской Федерации обрастает событиями и процессами, которые будут иметь интересное развитие для Кавказа и Центральной Азии. Без Москвы.

Итак, в последние несколько дней Турция продемонстрировала, кто сейчас "решает вопросы" на Южном Кавказе - Эрдоган готов выступить посредником в конфликте Баку и Москвы. Так сказать, с царского плеча. Также Турция активизировала политические консультации со странами центральной Азии.

Президент "Роснефти" Сечин кричит кричит о необходимости "урегулирования". Что логично - тут завязаны остатки его интересов по золоту в Нагорном Карабахе (есть надежды вернуться), Армении (там тоже сложно) и контрабас нефти.

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Россия собирается слать делегацию в Баку чтобы "решить вопросы" но тихо, без публичных извинений.

При этом будут предлагать вариант обмена азербайджанцев на русских. Параллельно Азербайджан и Армения согласовали текст мирного соглашения. Естественно, без участия Москвы (ведь Кремль в пикировке как с Баку, так и с Ереваном).

В свою очередь, Китай резко активизировал контакты с Арменией и тестирует логистику через Азербайджан. Ну, и Пакистан (как ближайший партнер КНР) тоже активен на Азербайджанском направлении...

Таким образом, Москва оказалась на этом "празднике жизни" в роли статиста. И в роли "просителя" перед Алиевым.

Все это определяет следующие шаги.

1. Азербайджан пойдет на обмен. Но тут есть детали. Баку выгоняет со своей территории российскую шпионскую сеть и то, что два месяца назад выглядело бы как "дерзость" Алиева, сейчас будет подано как "милость" и уступка России. То есть, зачистили часть русских шпионов и русские за это сказали "спасибо".

2. Договор между Азербайджаном и Арменией будет подписан на протяжении ближайших двух месяцев. Что снимает проблемы для логистики армянского экспорта и сотрудничества с третьими государствами. Кроме возможностей на турецком направлении (тут Эрдоган подыграет) есть и фактор Китая. Который, возможно, де-факто, будет гарантом ряда турецко-армянских сделок.

3. Вариант контрабанды российской нефти и увеличения объемов продажи газа через территорию Турции возможен. Он будет обсуждаться. Но, вероятнее всего, встречным требованием Баку будет допуск азербайджанского газа в российскую ГТС для транзита в страны ЕС. При условии, что Трамп и Путин таки заключат "газовую сделку" и Трамп "продавит" позицию европейских государств. Но это вопрос ближе к октябрю.

4. В 2025 до конца года, вероятнее всего, пройдут новые переговоры о строительстве Транскаспийского трубопровода и есть вероятность начала строительства уже в 2026-м. Пока же туркменский газ продолжит идти в Турцию через территорию Ирана.

Таким образом, оформляется ситуация, при которой Россия идет по сценарию признания политического поражения в регионе.

А Турция (и Китай) укрепляют свои позиции.

На этом фоне на 2026 год ключевыми становятся два вопроса:

Грузия. Тут будет столкновение российских, турецких и китайских интересов. Причем два из трех государств на данном этапе - тактические союзники.

ШОС. Турция, Азербайджан и Армения уже являются "партнерами по диалогу" Шанхайской организации сотрудничества. И маркером процессов ослабления РФ будет вступление в ШОС Армении и, возможно, Азербайджана. В членстве Анкары Пекин пока не так заинтересован - слишком мощный участник. Но, с другой стороны, сбалансировать остатки влияния РФ в ШОС полноценным членством Турции тоже интересный ход. Одним словом, тут интрига похлеще грузинского расклада.

Вывод. Ближайшие полтора года Кавказ и Центральная Азия станут интересными для анализа регионами.

Редко где можно наблюдать процесс относительно мирного (!) выдавливания интересов бывшей метрополии с некогда покоренных территорий.

Думаю, излишне говорить, что завершение процесса окажет мощнейшее влияние на баланс сил в Черноморском регионе. А также на формат оформления инициативы "Трехморье".

США во всей этой истории просто наблюдатели. ЕС – статисты (статус чуть выше, чем у Соединенных Штатов, но лишь потому, что ряд государств Европейского Союза будет затронут результатами передела сфер влияний).