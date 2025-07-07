Двухдневный саммит БРИКС прошел в отсутствие двух самых влиятельных членов. Так, российский диктатор Владимир Путин выступал в режиме видеоконференции. В отношении него все очевидно: Путин помешан на безопасности и очень боится сейчас куда-то летать. Тем более, что некоторые страны, являющиеся членами БРИКС, одновременно являются участниками Римского статута Международного уголовного суда. Учитывая ордер, выданный МУС на арест Путина, они не дают хозяину Кремля железобетонных гарантий, на которые он рассчитывает.

Плюс, у него паранойя, связанная не только с войной в Украине, но и положением дел внутри РФ.

То есть, думаю, он в определенной степени боится даже кратковременно оставлять страну без каких-то важных задач. Условно, если, например, лететь в Китай, - это одна история, ведь это визит к стратегическому партнеру, и некуда деваться. И совсем другая - лететь куда-то, чтобы встречаться с не такими "важными" партнерами...

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Что касается главы Китая Си Цзиньпина, то в этом году он впервые не присутствовал на саммите БРИКС с тех пор, как возглавил свою страну в 2012-м. И здесь речь о том, что у него действительно, в значительной степени, упал интерес к БРИКСу. Ведь в начале была идея создать аналог "Большой семерки", обсуждалась попытка сделать БРИКС военно-экономическим союзом, а Россия вообще мечтала о военно-политическом союзе. А фактически получилась совсем другая история - ни тем, ни другим БРИКС не стал. Это исключительно экономическое объединение, причем экономическое объединение на очень специфических принципах, ведь все участницы разные, все страны имеют разную структуру экономики... Как когда-то уже назвали БРИКС - "клуб обиженных".

Итак, у Си Цзиньпина где-то исчезло желание развивать эту структуру. Вероятно, потому, что Китай не может получить от БРИКС ничего экстраординарного, ничего дополнительного, чего бы он хотел и еще не получил. То есть, тратить на это время нет смысла.

Более того, у Си Цзиньпина ситуация внутри страны тоже оставляет желать лучшего. Налицо и проблемы с экономикой, и неприятные политические моменты.

Дело в том, что многие представители высшего партийного руководства Китая задают все больше и больше вопросов, что вообще происходит

В любом случае, ни Путин, ни Си Цзиньпин ничего не потеряли от того, что пропустили саммит БРИКС. В то же время для самого объединения это неприятно. Ведь когда на такую встречу не приезжают лидеры, все прекрасно понимают, что никакой премьер-министр или министр иностранных дел ничего не решают, поэтому присутствие таких лиц на саммите демонстрирует реальное отношение к этой организации. И она превращается в какую-то заштатную историю. Но это - довольно ожидаемо. Ведь задолго до саммита-2025 было понятно, что участники будут терять интерес к БРИКС, потому что этот союз не дает того, на что они изначально рассчитывали.