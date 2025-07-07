Взрывы возле Житомира: полиция подозревает производителей смесевого взрывчатого вещества

По данным правоохранителей, из-за нарушения правил при изготовлении и хранении взрывчатых веществ произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте.

В деле о взрывах возле Житомира Национальная полиция Украины сообщила о подозрении пяти лицам.

Как отмечается в сообщении на сайте полиции, досудебным расследованием было установлено, что летом 2024 года 60-летний житель Сумщины вместе с четырьмя сообщниками наладил незаконное изготовление смесевого взрывчатого вещества и взрывных устройств, имея целью получение прибыли.

Для этого предприниматель организовал приобретение и обустройство под такое производство помещений бывшего коровника, весовой и склада в селе Березина Житомирской области.

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Его бизнес-партнер, 31-летний киевлянин, обеспечил подключение помещений к необходимым коммуникациям и их эксплуатацию, наладил поставки необходимых химических компонентов, функционирование производства и хранения взрывчатых веществ.

"Их сообщник, 50-летний житель Сумщины, который имеет образование химика, разработал рецептуру изготовления взрывчатого вещества. Он же контролировал производственный процесс и руководил работниками: 37-летним жителем Сумской области и 41-летним жителем Киевской области", - рассказали в полиции.

Отмечается, что оба рабочих постоянно проживали на территории предприятия и изготавливали взрывчатку, принимали доставленные химические компоненты и выполняли другие работы.

Отмечается, что готовая продукция хранилась в неприспособленных для этого помещениях, в нарушение законодательства Украины, без всяких разрешений, лицензий, сертификатов или других разрешительных документов, в непосредственной близости к жилым домам населенного пункта.

"Из-за нарушения сообщниками правил и норм при изготовлении и хранении взрывчатых веществ 2 июля около 18:00 произошло возгорание помещений, что привело к детонации и последующим взрывам мощностью более четырех тонн в тротиловом эквиваленте", - отметили в полиции.

Подчеркивается, что в результате этого погибли двое местных жителей в возрасте 16 и 26 лет. Еще 83 человека получили травмы различной степени тяжести. Из-за повреждения зданий, транспортных средств и загрязнения атмосферного воздуха сумма ущерба составляет более 46 млн грн.

Сегодня, 7 июля, правоохранители сообщили всем пятерым мужчинам о подозрениях в совершении преступлений по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 Уголовного кодекса Украины).

Речь идет о подозрениях в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств (ч. 2 ст. 263-1 УКУ); незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ); нарушении правил хранения взрывчатых веществ, повлекших гибель людей и другие тяжкие последствия (ч. 2 ст. 267 УКУ).

Продолжается дальнейшее досудебное расследование, в том числе и установление других лиц, причастных к незаконному производству. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.

Взрыв вблизи Житомира

Как сообщал УНИАН, вечером 2 июля начальник Житомирской областной военной администрации Виталий Бунечкозаявил о двух взрывах в населенном пункте Березина вблизи Житомира на международной трассе М-06.

Сначала сообщалось о двух погибших и 15 пострадавших, а также о повреждении частных домов.

В связи с чрезвычайным происшествием на 126 км автодороги М-06 Киев - Чоп движение в обоих направлениях тогда было перекрыто.

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