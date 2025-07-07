Эти собаки похожи на больших плюшевых игрушек.

Люди при выборе собаки для дома часто игнорируют большие пушистые породы, потому что считают, что этим собакам нужно много места или они требуют слишком много ухода. Однако многие крупные породы собак невероятно нежны, ласковы и являются идеальными компаньонами для обьятий. Портал Paradepets назвал семь пород собак, которые являются настоящими профессионалами в обнимашках. Это как объятия с любимой плюшевой игрушкой из детства, только намного лучше.

1. Бернский зенненхунд

"Изначально их использовали для тягловых и сельскохозяйственных работ в швейцарских Альпах, но они прекрасно себя чувствуют в более прохладном климате и с активными хозяевами, которые дают им пространство для прогулок и цель, например, для таскания телег или работы на ловкость", — говорит доктор ветеринарной медицины Абель Гонсалес.

Однако она отмечает, что они не будут бродить слишком далеко от вас.

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"Бернеры преданы своим хозяевам и любят отдыхать рядом, что делает их отличными диванными компаньонами, несмотря на их размер", — говорит доктор ветеринарной медицины Нита Васудеван. "Они лучше всего себя чувствуют в домах, которые могут предложить и ласку, и немного времени на свежем воздухе".

2. Староанглийская овчарка

Поклонники Диснея знают эту породу как Макса, собаку Эрика в "Русалочке". Эта большая пушистая порода собак существует с 1700-х годов.

Изначально используемые для выпаса скота и овец, староанглийские овчарки умны, легко адаптируются и ласковы. Их густая шерсть требует регулярного ухода, но их веселый характер и крепкая связь с людьми делают их прекрасными компаньонами для объятий.

Доктор Васудеван отмечает, что они на удивление непринужденно ведут себя в помещении.

"Они... известны как "липучки", держатся близко к своим хозяевам и с радостью принимают объятия и поглаживания живота", — сообщает она.

3. Золотистый ретривер

"Золотистые ретриверы были… выведены для извлечения дичи как с суши, так и с воды. Их работа требовала тесного сотрудничества с людьми, поэтомуорода была селективно выведена для таких черт, как внимательность, кротость и сильное желание угодить", — объясняет доктор ветеринарной медицины Дженнифер Сперри.

4. Сенбернар

"Сенбернары дружелюбны, терпеливы и славятся хорошими отношениями с детьми, поэтому их часто называют "собаками-няньками", — отмечает доктор Сперри. "Они спокойны и уравновешены в доме. Хотя с их большими размерами может быть сложно справиться, у них есть врожденное желание быть рядом со своими хозяевами".

5. Самоед

Самоеды были выведены для того, чтобы тянуть сани и пасти стада в холодной Сибири. Они выглядят как пушистое белое облако, созданное для обнимашек, но учтитке, что их шерсть требует тщательного ухода.

"Самоеды — это общительные бабочки, которым нужна ежедневная умственная и физическая активность", — говорит доктор Гонсалес.

6. Ньюфаундленд

"Их темперамент — как у плюшевого мишки, включая слюни", — говорит доктор Гонсалес. "Ньюфаундленды, милые, терпеливые и фантастически ладят с детьми. Их вывели, чтобы вытаскивать сети и спасать тонущих рыбаков, поэтому они сильные пловцы и очень преданные".

"Они... любят быть частью семьи", — говорит доктор Сперри. "Их густая двойная шерсть и спокойный нрав делают их идеальными компаньонами как для объятий, так и для общения".

7. Большая пиренейская горная собака

Доктор Гонсалес описывает большую пиренейскую горную собаку как "спокойную, уверенную и смелую".

"Их безмятежный характер делает их на удивление хорошими домашними собаками, но им все равно нужна работа — даже если это просто присматривать за двором или держать белок под контролем. Без цели они придумают свою собственную, например, перерыть ваш задний двор".

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