После возвращения в Украину мужчину лечили, но его состояние стремительно ухудшалось.

Менее чем через месяц после освобождения из российского плена умер 57-летний военный Валерий Зеленский. Он находился в неволе более трех лет и вернулся домой в мае.

Как сообщило "Суспільне. Донбасс", Валерий, который жил в Северодонецке, служил в 53-й отдельной механизированной бригаде, где получил звание старшины.

Дочь военного рассказала, что после начала полномасштабного вторжения подразделение отца подвозило оружие защитникам Мариуполя.

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"Когда наступление началось, им сказали, что нужны добровольцы, которые пойдут в штурм. Из сорока 8 сказали: "Мы идем". Отец был среди них. Он должен был минировать мост. Ему сказали: "Не волнуйтесь, там Нацполиция, вас ждут, все будет хорошо. Он приехал. И там действительно их ждали. И с виду все было хорошо, все же на русском разговаривают. Но оказалось, что они разговаривали уже не со своими", - рассказала дочь военного.

Валерий пробыл в плену 39 месяцев. Семья военного узнала, что его взяли в плен через несколько дней.

За время плена семья военного получила от него одно письмо, в котором мужчина рассказал, что держится. Дочь рассказала, что долгое время ее отца вносили в списки на обмен, однако он не возвращался.

"Пытки были не просто жестокими, а нечеловеческими. Но он выдержал и говорил: "Дочка, я выдержал, потому что у меня есть киокушинкай. У меня есть дисциплина и я "набит". Мои мышцы меня защитили", - рассказала девушка.

25 мая семья военного получила информацию о том, что Валерия удалось освободить из плена:

"Мы все плакали от счастья, потому что наконец самый страшный сон в нашей жизни закончился".

По возвращении домой мужчина радовался тому, что у него, кроме двух внучек, родился внук. Отвечая на вопросы врачей о суицидальных наклонностях, он говорил, что ему есть для чего жить.

Дочь военного добавила, что ее отец рассказывал следующее: "Среди нас от пыток умерли три человека. А когда мне было очень плохо и понимал, что возможно все, я просил Бога: "Пожалуйста, дай увидеть глаза любимой".

Девушка отметили, что в медицинском заключении Валерия были указаны почти все возможные виды пыток. Из российской неволи мужчина вернулся с несколькими травмами, в частности у него не работали плечо и рука.

По возвращении в Украину мужчину лечили, но его состояние стремительно ухудшалось. В конце концов защитник оказался в реанимации.

Врачи предполагали, что Валерий имеет проблемы с поджелудочной, которую лечили. В конце концов ему провели операцию, во время которой оказалось, что все его органы "распадались". Мужчина умер 16 июня.

Другие новости об украинских защитниках

12 июня умер освобожденный из плена Дмитрий Шаповалов. Его фото с яблоком облетело все соцсети. Военный тогда поделился, что мечтал о яблоке 2 года.

Защитника освободили из плена россиян 26 апреля 2023 года.

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