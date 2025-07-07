На предприятии осуществляется производство термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed.

Поражен АО "Краснозаводской химический завод" в Московской области по производству боеприпасов.

"В рамках снижения возможностей противника по производству взрывчатых веществ и боеприпасов, в ночь на 7 июля подразделения Сил беспилотных систем Вооруженных Сил Украины, во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны, осуществили огневое поражение АО "Краснозаводской химический завод", что в Московской области РФ", - пишет Генштаб ВСУ в Telegram.

Сказано, что на предприятии осуществляется производство пиротехнических средств и боеприпасов, в частности термобарических боевых частей для БпЛА типа Shahed. Также отмечается, что зафиксирована серия взрывов в районе города Краснозаводск и движение пожарной техники в соседних населенных пунктах.

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При этом добавляют, что результаты огневого поражения уточняются.

В Генштабе отмечают, что Силы обороны продолжают принимать меры, чтобы подорвать наступательный потенциал российских оккупантов и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины.

Что известно о других ударах ВСУ

Как сообщал УНИАН, сегодня украинские дальнобойные беспилотники поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) им. А. Шамара в Краснодарском крае.

Как сообщили УНИАН источники в украинской разведке, в результате атаки БПЛА на объект произошло попадание в один из технологических цехов предприятия. Поражение НПЗ подтверждают также и местные СМИ.

По словам собеседника, Ильский НПЗ им. А. Шамара - нефтеперерабатывающее предприятие, входит в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа.

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