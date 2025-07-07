В перечне значатся Козерог и Водолей.

С началом недели 7 июля энергия разворачивается в сторону настоящих перемен. Уран входит в Близнецы, начинается ретроград Сатурна в Овне и происходит полнолуние в Козероге - все это на руку пяти знакам: Близнецам, Деве, Козерогу, Водолею и Рыбам, передает YourTango.

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Близнецы

Уран входит в ваш знак, открывая новый личный этап. Неделя помогает выйти из застойных сценариев и принять важные решения. Полнолуние 10 июля - повод навести порядок в делах и границах. Конец недели подскажет, куда стоит вкладывать силы и ресурсы.

Дева

Становится легче дышать - энергия сосредотачивается на том, что действительно важно. Полнолуние приносит облегчение и помогает расставить приоритеты. В работе возможен прорыв или неожиданная возможность. Делайте один обдуманный шаг и наблюдайте, как всё выстраивается.

Козерог

Полнолуние в вашем знаке - повод избавиться от сомнений. Уран приносит новые идеи для работы и решений. Сатурн поможет выстроить более здоровый ритм и границы. Маленькие корректировки - большой результат, особенно для самочувствия и внутреннего спокойствия.

Водолей

Неделя возвращает ясность. Вы отказываетесь от лишнего, фокусируетесь на главном и освобождаетесь от выгорания. Уран пробуждает креативность и нестандартные подходы. Откровенный разговор может изменить ситуацию к лучшему и запустить важные перемены.

Рыбы

Отношения и эмоциональные установки проходят через пересмотр. Вы отпускаете лишнее и бережете себя. Полнолуние влияет на социальную сферу и финансы, а Уран помогает осознать, где ваш дом, ваши люди и ваши границы. На этой неделе вы больше не стараетесь быть для всех - вы выбираете себя.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие три знака Зодиака наконец сбросят груз проблем.

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