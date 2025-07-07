Будущий флагман Samsung получит Snapdragon 8 Elite Gen 2, минимум 16 ГБ ОЗУ и новый телеобъектив.

Портал Android Headlines со ссылкой на инсайдеров обнародовал основные технические характеристики ожидаемого флагманского телефона Samsung Galaxy S26 Ultra. Напомним, его презентация и релиз ожидаются не раньше января 2026 года.

Диагональ дисплея не изменится – 6,9 дюйма, но рамки станут еще тоньше, увеличив соотношение площади экрана к корпусу. Также Samsung планирует поменять принцип работы S Pen, чтобы освободить место для магнитов Qi2 и сделать корпус немного тоньше.

Galaxy S26 Ultra сохранит основную камеру на 200 МП, сверхширокоугольную на 50 МП и телеобъектив на 50 МП (с 5х-зумом) от своего предшественника. Главный апгрейд – трехкратный телеобъектив наконец обновят с 10 до 12 Мп. В дополнение к этому обещают новый лазерный автофокус и улучшенную селфи-камеру.

Видео дня

За производительность будет отвечать Snapdragon 8 Elite 2, который изготовит TSMC по 3-нм техпроцессу – Samsung отказалась от собственной 2-нм версии. Площадь испарительной камеры вырастет в 1,2 раза. Кроме того, все версии Galaxy S26 Ultra (на 256, 512 ГБ и 1 ТБ) будут оснащаться 16 ГБ ОЗУ.

Что касается аккумулятора, то инсайдеры сходятся во мнении, что Galaxy S26 Ultra сохранит уже традиционную литий-ионную батарею 5000 мАч. Вместо увеличения емкости Samsung, судя по всему, пойдет другим путем, повысив плотность аккумулятора и уменьшив его в размерах.

Презентация и релиз Galaxy S26 Ultra ожидаются не раньше января 2026 года. До этого времени компания выпустит "народный" Galaxy S25 FE. Он получит дизайн и начинку от топовых моделей Galaxy 2025 года, но стоить при этом буде заметно дешевле.

А уже на 9 июля у Samsung намечена летняя презентация Galaxy Unpacked. Ожидается анонс новых раскладушек и смарт-часов. Возможны и другие анонсы, например, AR-гарнитуры Project Moohan.

Вас также могут заинтересовать новости: