В Украине разворовали 90 миллионов гривень на закупке бракованных ПТРК для передовой

Сделку организовали бывший глава одного из департаментов Минобороны и двое его сообщников из компании-подрядчика.

В Украине разоблачили бывшего чиновника Министерства обороны, который украл 90 млн грн на закупке противотанкового вооружения для ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины (СБУ) в соцсети, военная контрразведка, следователи и Офис Генпрокурора разоблачили еще одну схему хищения средств, которой занималось предыдущее руководство Минобороны.

"Фигуранты присвоили более 90 млн бюджетных гривен на закупке бракованных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) для нужд фронта", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что это вооружение играет ключевую роль в уничтожении бронетанковых групп врага, которые пытаются прорвать оборонительные позиции украинских войск.

"По результатам комплексных мероприятий в Киеве разоблачен организатор сделки - бывший глава одного из департаментов Минобороны и двух его сообщников из компании-подрядчика", - уточняется в сообщении.

Как стало известно УНИАН от источников в правоохранительных органах, речь идет об Александре Лиеве, который возглавлял департамент военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Минобороны.

Расследование установило, что, находясь на должности в течение 2022-2023 годов, он заключил государственный контракт на поставку противотанкового вооружения для ВСУ.

"Согласно заключенному договору столичная оборонная компания должна была поставить военному ведомству очень необходимые ПТРК, которые должны были сразу направить на передовую. Впрочем, вместо современного вооружения подрядчики поставили заказчикам непригодные к использованию по назначению противотанковые установки, а полученные бюджетные средства вывели в тень", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, выводы независимой экспертизы, которую инициировала СБУ, подтвердили неисправное тактико-техническое состояние ПТРК.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили экс-главе департамента Минобороны, бывшему руководителю компании-подрядчика, и его заместителю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 114-1 ("препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, которое привело к тяжелым последствиям");

ч. 5 ст. 191 ("присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением");

ч. 2 ст. 366 ("служебный подлог, повлекший тяжкие последствия").

Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Хищение государственных денег

В апреле стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили схему хищения государственных средств при закупке Минобороны продуктов питания для ВСУ. В течение августа-декабря 2022 года две компании-поставщика, контролируемые одной владелицей, незаконно получили сверхприбыли на сумму более 733 млн грн.

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