АТБ возглавил национальный рейтинг лучших работодателей Украины

Корпорация АТБ, которая управляет флагманом украинского ритейла "АТБ-Маркет", возглавила рейтинг лучших работодателей Украины по результатам рейтинга "Лучшие работодатели 2025 года".

Лидер национального ритейла, в команде которого работает 59 тысяч украинцев, много лет подряд демонстрирует высокие стандарты HR-менеджмента и заслуженно занял первое место среди сотни лучших работодателей Украины, таких как банки, IТ-компании, ведущие агрохолдинги, фармацевтические компании, предприятия пищевой промышленности и международные бренды.

В топовой десятке победителей рейтинга "Лучшие работодатели 2025 года" АТБ - единственный представитель отрасли ритейла, который завоевал первое место у представителей других отраслей, среди которых международная компания "МакДональдз" в Украине и ведущие отечественные компании - Новая Почта, Киевстар, МХП, ОККО, ДТЭК, Farmak и другие.

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"АТБ-Маркет" имеет первое место рейтинга и признание лучшим работодателем страны по результатам оценок экспертного жюри и с учетом результатов онлайн-голосования на портале Delo.ua.

"Несмотря на беспрецедентные вызовы военного времени АТБ продолжает уверенно удерживать отраслевое лидерство по всем ключевым показателям, в том числе по объему уплаты налогов, товарообороту, помощи армии. Но не менее важно, что компания является и крупнейшим работодателем. На предприятиях АТБ работают более 59 тыс. граждан, из которых 48 тыс. являются работниками флагманского предприятия корпорации - ООО "АТБ-Маркет". Трудоустройство в АТБ исключительно официальное, с соцпакетом и "белой" заработной платой конкурентного уровня, что является сверхважными факторами сегодня", - объяснили составители рейтинга лидерские позиции АТБ в национальном первенстве лучших работодателей.

Благодаря устойчивой деятельности АТБ и поддержке команды работников, сотни тысяч семей даже несмотря на вызовы военного времени имеют надежную экономическую опору и стабильный источник доходов.

Даже потеря части маркетов сети в результате полномасштабного вторжения не изменила ориентации АТБ на весомый вклад в сфере занятости в Украине: "АТБ удалось продемонстрировать феноменальную устойчивость и несокрушимость бизнеса и быстро перейти к этапу постепенного восстановления. Даже в условиях войны ежегодно в разных уголках Украины открываются десятки новых магазинов и примерно столько же восстанавливаются, поэтому создаются тысячи новых рабочих мест", - отметили составители рейтинга.

АТБ с радостью принимает на работу на новых локациях своих работников, которые покинули временно оккупированные врагом территории или зоны интенсивных боевых действий: люди получают шанс начать новую жизнь, имея прочную финансовую опору, сохранение отпуска, должности, рабочего стажа и тому подобное.

Кадровая политика АТБ более 30 лет основывается на поддержке и развитии ключевой ценности любого бизнеса - работников. Несмотря на острые вызовы последних лет, такие как финансовые кризисы, пандемия COVID-19, а затем полномасштабное российское вторжение, АТБ ни разу не задержала зарплаты своей многотысячной команде.

Для преодоления вызова дефицита кадров АТБ имеет широкий спектр программ обучения и переквалификации персонала в собственных учебных центрах в Днепре, Одессе, Киеве и Львове, где ежегодно бесплатно повышают квалификацию, осваивают новые навыки и получают знания более 4000 украинцев.