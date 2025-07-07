Настоящая дружба строится не на общих воспоминаниях или количестве лет, а на ощущении, что вас ценят, слышат и поддерживают, подчеркнул психолог.

Американский психолог Марк Треверс назвал три тревожных сигнала в дружбе, которые нельзя игнорировать ни в коем случае.

"Социальные связи и крепкая дружба могут значительно повысить качество жизни. Настоящие друзья вдохновляют и поддерживают нас в самые трудные моменты. Но не все отношения оказывают положительное влияние. Иногда дружба может ощущаться как неравный обмен - вы отдаёте больше, чем получаете, или после общения чувствуете себя опустошенным, а не вдохновленным", - отметил он в своей статье для Forbes.

По его словам, разобраться, что что-то не так, бывает непросто, особенно если есть теплые воспоминания и нет явных конфликтов. Однако, как посоветовал психолог, "красные флаги" важно замечать не только в романтических отношениях, но и в дружбе.

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Вот какие тревожные сигналы он перечислил:

К вам обращаются только, когда от вас что-то нужно. Просить о помощи - естественная часть дружбы. Но если человек пишет вам исключительно, когда нуждается в услуге или эмоциональной поддержке, и почти не интересуется вашей жизнью - это повод задуматься.

На вас выливают свои эмоции, не интересуясь вашими. Если вы постоянно слушаете о чужих проблемах и утешаете, но в ответ не получаете участия, - вы, вероятно, в односторонней дружбе.

Все разговоры сводятся к их проблемам. Если каждый раз, когда вы делитесь чем-то личным, собеседник тут же переводит разговор на свои страдания - это сигнал. Таким образом обесцениваются ваши чувства. Постоянное перетягивание внимания на себя подрывает эмоциональное равновесие.

"Настоящая дружба строится не на общих воспоминаниях или количестве лет, а на ощущении, что вас ценят, слышат и поддерживают. Если вы чувствуете, что постоянно переступаете через себя, сомневаетесь в своей значимости или "ходите на цыпочках" - возможно, пора пересмотреть эти отношения", - констатировал психолог.

Напомним, ранее психолог подробно рассказал, как избежать провала на первом свидании.

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