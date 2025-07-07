Женщину оштрафовали за нарушение законодательства на сумму меньше размера премии.

Директор одного из учреждений дошкольного образования Ивано-Франковской городской территориальной общины навыписывала своей дочери, которая работала в этом же саду, безосновательных премий на более 320 тысяч гривен.

С июля 2023 года по декабрь 2024 года, действуя в условиях реального конфликта интересов, чиновница издала ряд приказов о премировании своей дочери, сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

При этом отмечается, что было инициировано служебное расследование. Окружная прокуратура города Ивано-Франковска направила представление директору Департамента образования и науки Ивано-Франковского городского совета в связи с привлечением к ответственности директора.

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"Она признана виновной в совершении правонарушения, связанного с коррупцией по ч.ч.1,2 ст. 172-7 Кодекса Украины об административных правонарушениях. В целом суд вынес в отношении чиновницы 6 постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафов на 15 300 гривен", - отмечают в прокуратуре.

Инциденты в Украине - последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что известную украинскую певицу Тоню Матвиенко избил таксист. Она рассказала эту историю 1 июля. Известно, что правоохранители даже уже задержали нарушителя, тогда как в службе такси намекнули, что это именно певица могла начать конфликт с водителем.

Кроме того, мы рассказывали, что СБУ задержала майора Воздушных Сил, который искал для врага координаты украинских самолетов. "Оккупанты надеялись нанести ракетно-дронные удары. Сотрудники СБУ заблаговременно разоблачили "крота", - сообщили в СБУ.

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