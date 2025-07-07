В широкий украинский прокат фильм выходит 28 августа 2025 года.

Вышел международный трейлер фильма украинского режиссера и журналиста Associated Press Мстислава Чернова "2000 метров до Андреевки", который рассказывает историю освобождения села под Бахмутом.

"2000 метров до Андреевки" - новая работа режиссера, который стал первым украинским кинематографистом, получившим премию "Оскар" за ленту "20 дней в Мариуполе".

В фильме показано, как крошечное село в десяти километрах от Бахмута Андреевка становится ареной ожесточенных боев во время украинского контрнаступления 2023 года. Третью штурмовую бригаду от освобождения села отделяют всего два километра лесополосы. Но она усеяна минами и кое-где здесь окопался враг. Бойцы, которые когда-то были обычными гражданскими, преодолевают этот путь, тяжело борясь за каждый метр территории, чтобы вернуть Украине ее земли.

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Мстислав Чернов задокументировал освобождение Андреевки вместе с коллегой, фотографом AP, ко-продюсером и оператором Алексом Бабенко. Музыку к фильму создал двукратный лауреат премии "Грэмми" композитор и музыкальный продюсер Сэм Слейтер ("Чернобыль", "Джокер").

"2000 метров до Андреевки" - трейлер

"2000 метров до Андреевки" - что стоит знать

Известно, что мировая премьера фильма состоялась на фестивале "Сандэнс", где Мстислав Чернов получил награду за лучшую режиссерскую работу в программе World Cinema Documentary.

В Украине первыми ленту увидели зрители Docudays UA, где фильм получил три награды: главный приз "Docu/Мир", награду "Rights Now!" и Приз зрителей.

Также на днях Мстислав Чернов представил картину на одном из самых престижных европейских кинофорумов - Международном кинофестивале в Карловых Варах.

В широкий украинский прокат фильм выходит 28 августа 2025 года.

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