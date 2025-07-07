Температура в столице повысится до +33°.

Во вторник, 8 июля, в Киеве ожидается жаркая погода с обилием солнца. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Ночью будет +23°, а днем воздух прогреется до +33°. Вечером в столице ожидается дождь и только после него может стать чуть свежее, день же будет знойный.

Ветер все еще будет с юга, 7-12 м/с. Атмосферное давление пониженное, 740-742 миллиметра ртутного столба.

Видео дня

Погода 8 июля - прогноз по Украине

Во Львове во вторник будет небольшая облачность. Ночью +16°, днем +28°.

В Луцке будет практически безоблачно, ночью +17°, днем +28°.

В Ривне завтра ожидается небольшая облачность, ночью +18°, днем +29°, гроза.

В Тернополе 8 июля ночью будет +19°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +31°, гроза.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +33°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, небольшая облачность, дождь с грозой.

В Черновцах во вторник - небольшая облачность, ночью +19°, днем +30°, дождь.

В Виннице завтра будет +21°...+36°, небольшая облачность.

В Житомире во вторник ночью будет +22°, днем +31°, небольшая облачность, гроза.

В Чернигове столбики термометров покажут +21°...+31°, небольшая облачность, гроза.

В Черкассах завтра будет ночью +23°, днем +36°, практически безоблачно.

В Кропивницком температура ночью будет +20°, днем +36°, ясно.

В Полтаве - ясно, температура воздуха +21°...+34°.

В Одессе 8 июля - ясно, температура ночью +22°, днем +29°.

В Херсоне во вторник ночью будет +19°, днем +37°, ясно и безоблачно.

В Николаеве завтра будет ясно, ночью +20°, днем +37°.

В Запорожье температура ночью +22°, днем +36°, ясно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +21°, а днем +34°, ясно.

В Харькове - ясно, температура ночью +21°, днем +35°.

В Днепре температура ночью будет +23°, днем +35°, ясно.

В Симферополе во вторник будет практически безоблачно, +18°...+35°.

В Краматорске завтра будет ясно, температура ночью +18°, днем +36°.

В Северодонецке - ясно, температура ночью +19°, днем +35°.

Вас также могут заинтересовать новости: