Ученые ввели мышам человеческий 'ген речи': результат оказался неожиданным

Генетическая модификация оказала сильное влияние на вокализацию мышей.

В попытке разгадать тайны сложной речи ученые ввели мышам так называемый "ген речи" человека. Этот смелый эксперимент дал неожиданный результат, пишет IFLScience.

Группа ученых в своем исследовании заявила, что генетическая модификация оказала сильное влияние на вокализацию мышей. Они заявили, что получили удивительные сведения об эволюции голосовой коммуникации.

"Все мышата издают ультразвуковые писки, обращаясь к своим матерям, и исследователи языка классифицируют различные писки как четыре "буквы" - S, D, U и M. Мы обнаружили, что когда мы "транслитерировали" писки мышей с вариантом (гена языка), специфичным для человека, они отличались от писков мышей дикого типа. Некоторые из "букв" изменились", - рассказал автор исследования и руководитель Лаборатории молекулярной нейроонкологии Рокфеллеровского университета Роберт Б. Дарнелл.

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Ученые отметили, что по достижении взрослого возраста генетически модифицированные мыши продемонстрировали еще более интересные изменения. Во время попыток привлечь потенциального партнера самцы издавали более сложные высокочастотные звуки, чем грызуны из контрольной группы.

Исследователи объяснили, что эти изменения связаны со сдвигом гена NOVA1. Именно он кодирует белок нейроонкологический вентральный антиген 1 (NOVA1). По их словам, другие гены и факторы окружающей среды, вероятно, также связаны с появлением сложной голосовой коммуникации. Тем не менее именно сдвиг гена NOVA1 оказал наибольшее влияние на ход эксперимента.

В издании объяснили, что этот ген встречается у самых разных животных. Человеческий вариант вызывает изменение одной аминокислоты, с изолейцина на валин, в положении 197 (I197V) в белковой цепи NOVA1.

"Наши данные показывают, что предковая популяция современных людей в Африке развила человеческий вариант I197V, который затем стал доминирующим, возможно, потому что давал преимущества, связанные с голосовой коммуникацией. Затем эта популяция покинула Африку и распространилась по всему миру", - поделился Роберт Б. Дарнелл.

Умеют ли животные считать

Ранее ученые рассказали, умеют ли животные считать. По их словам, некоторые виды имеют чувство количества.

Профессор психологии из Университета штата Джорджия Майкл Беран рассказал, что такая способность помогает животным находить больше пищи. В частности, медоносные пчелы считают ориентиры на пути к цветам с нектаром, а пауки-колопряды следят за количеством насекомых, попавших в их паутину.

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