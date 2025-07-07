США спустили на воду одну из самых смертоносных многоцелевых атомных субмарин (фото)

Arkansas является многоцелевой атомной субмариной четвертого поколения типа Virginia.

Корпорация HII сообщила, что 2 июля на ее судостроительном предприятии Newport News Shipbuilding в Ньюпорт-Ньюс был осуществлен спуск на воду многоцелевой атомной подводной лодки SSN 800 Arkansas. Пресс-релиз был представлен Naval News.

Arkansas стал 27-й лодкой типа Virginia и девятой лодкой усовершенствованной серии Block IV. Он также стал 13-й субмариной типа Virginia, построенной в Ньюпорт-Ньюс.

По данным из открытых источников, Arkansas заказали в апреле 2014 года. Церемонию официальной закладки провели 19 ноября 2022-го.

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Субмарины типа Virginia относятся к четвертому (последнему на сегодня) поколению подводных лодок. Такие субмарины более "тихие" по сравнению с атомными подводными лодками третьего поколения. За счет этого их более сложно обнаружить.

Лишь несколько типов субмарин в мире относятся к четвертому поколению. Из американских субмарин кроме Virginia к нему относится Seawolf (было построено лишь три таких подводных лодки).

Субмарины типа Virginia предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций. Вооружение субмарины представлено, в частности, торпедами и крылатыми ракетами Tomahawk.

Кроме стандартного вооружения, субмарина имеет оборудование для специальных операций - подводные аппараты, шлюзовую камеру для водолазов, а также палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.

Всего американцы хотят построить более 60 субмарин типа Virginia. Они должны заменить старые многоцелевые лодки типа Los Angeles времен Холодной войны.

Американский флот - последние новости

Ранее УНИАН сообщил, что американские субмарины получили уникальные возможности. Так, лодка USS Delaware (SSN-791) класса Virginia, используя стандартный торпедный аппарат, успешно выпустила и вернула на борт многоразовый подводный беспилотник Yellow Moray.

Таким образом, подводные лодки теперь могут незаметно расширять свои возможности с помощью роботизированных систем.

Также сообщалось, что американцы могут создать флот дизельных подводных лодок, способных топить вражеские корабли.

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