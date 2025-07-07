Пользователи снова жестко раскритиковали ролик в комментариях.

Украинский продюсер и рэпер Потап (настоящее имя - Алексей Потапенко) показал новое видео, сгенерированное искусственным интеллектом. На этот раз он использовал лица ведущих Ольги Фреймут и Маши Ефросининой.

В ролике Потап на свалке за рулем мусоровоза засыпает отходами лежащую Ефросинину.

"Славик в движении. Что он найдет... решать вам", - отмечается в подписи к видео, опубликованном в Instagram Славика Балагана -творческое альтер эго Потапа.

Видео дня

Пользователи снова жестко раскритиковали ролик в комментариях и высказали свои версии, с какой целью он их выпускает: "Какой сюр.... Потап, у тебя все с "крышей" хорошо?", "Что с этим Потапом делается? Не знаю, что он хочет этим показать, или унизить своих коллег. Но это уже слишком", "Кто-то знает, что здесь за диагноз?", "Фреймут и Евфросинина не заценят", "Я очень Потапа любила как исполнителя, но это уже перебор", "Мне кажется, Потап ли уже все, поехал окончательно", "Сидит за границей и "шедевры" свои выпускает. Он себя считает бессмертным?", "Это он такие видосики делает, чтобы потом звезды писали посты с недовольством и делали ему пиар".

Кто-то выразил мнение, что таким образом рэпер пытается вернуться в украинский шоу бизнес. Некоторым ролик понравился. Были и те, кто "позвал" Фреймут с Ефросининой, чтобы они прокомментировали видео со своим участием.

Напомним, ранее Потап использовал в своих видео от ИИ Светлану Лободу и Тину Кароль, а также Наталью Могилевскую и Олю Полякову.

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